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Galicia

Galicia presenta la mayor tasa de muertes por enfermedades respiratorias en España

Ep
30/06/2026 12:00
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Patricia G. Fraga
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Galicia presenta la mayor tasa de defunciones por enfermedades del sistema respiratorio, la segunda debido a las relativas al sistema respiratorio y la tercera en cuanto a tumores, según los datos provisionales relativos a 2025 de la estadística de defunciones según la causa de muerte que publica este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En 2025 se produjeron en Galicia 32.725 defunciones. Atendiendo a las principales causas de muerte, las mayores tasas por 100.000 habitantes de defunciones por tumores se registraron en Principado de Asturias (381,3), Castilla y León (317,9) y Galicia (305,2, un 0,4% más que el año anterior). Y las menores en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta (150,5 y 161,3, respectivamente) y en Comunidad de Madrid (192,0).

Las mayores tasas de defunciones por enfermedades del sistema circulatorio se dieron en Principado de Asturias (342,7), Galicia (330,7, un 0,2% menos) y Aragón (313,4). Y las menores en la ciudad autónoma de Melilla (150,5), Comunidad de Madrid (162,5) e Illes Balears (181,2).

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Galicia presentó la mayor tasa de defunciones por enfermedades del sistema respiratorio (163,1, un 13% más), seguida de Castilla y León (148,7) y Cantabria (144,8). Por su parte, las menores tasas se dieron en Illes Balears, Aragón y la ciudad autónoma de Melilla (74,9, 77,9 y 79,3, respectivamente).

Los mayores aumentos en las tasas de defunciones por tumores respecto a 2024 se produjeron en Principado de Asturias (7,8%), Región de Murcia (4,9%) y la ciudad autónoma de Ceuta (2,6%). Los mayores descensos, en la ciudad autónoma de Melilla (-7,7%), Cantabria (-5,3%) y La Rioja (-3,5%).

La Rioja (-7,6%), Illes Balears (-6,8%) y Región de Murcia (-5,3%) presentaron los mayores descensos en las tasas de defunciones por enfermedades del sistema circulatorio. Los mayores aumentos se observaron en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta y en Canarias (del 26,4%, 4,7% y 2,8%, respectivamente).

En las enfermedades del sistema respiratorio las tasas de defunción aumentaron en todas las comunidades, excepto en Aragón (-8,2%), Principado de Asturias (-2,4%) y La Rioja (-0,9%). Los mayores aumentos se registraron en la ciudad autónoma de Melilla (45,9%), País Vasco (25,9%) y Región de Murcia (18,7%).

En el conjunto estatal, en el año 2025 se produjeron en España 441.270 defunciones. Por sexo, fallecieron 222.711 hombres y 218.559 mujeres.

La tasa bruta de mortalidad se situó en 894,1 fallecidos por cada 100.000 habitantes (919,7 en hombres y 869,4 en mujeres). El 95,7% de las defunciones fueron por causas naturales y el 4,3% por causas externas.

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