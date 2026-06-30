Galicia presenta la mayor tasa de muertes por enfermedades respiratorias en España

Unidad de cirugía ambulatoria del HM Modelo Patricia G. Fraga

Galicia presenta la mayor tasa de defunciones por enfermedades del sistema respiratorio, la segunda debido a las relativas al sistema respiratorio y la tercera en cuanto a tumores, según los datos provisionales relativos a 2025 de la estadística de defunciones según la causa de muerte que publica este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En 2025 se produjeron en Galicia 32.725 defunciones. Atendiendo a las principales causas de muerte, las mayores tasas por 100.000 habitantes de defunciones por tumores se registraron en Principado de Asturias (381,3), Castilla y León (317,9) y Galicia (305,2, un 0,4% más que el año anterior). Y las menores en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta (150,5 y 161,3, respectivamente) y en Comunidad de Madrid (192,0).

Las mayores tasas de defunciones por enfermedades del sistema circulatorio se dieron en Principado de Asturias (342,7), Galicia (330,7, un 0,2% menos) y Aragón (313,4). Y las menores en la ciudad autónoma de Melilla (150,5), Comunidad de Madrid (162,5) e Illes Balears (181,2).

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Galicia presentó la mayor tasa de defunciones por enfermedades del sistema respiratorio (163,1, un 13% más), seguida de Castilla y León (148,7) y Cantabria (144,8). Por su parte, las menores tasas se dieron en Illes Balears, Aragón y la ciudad autónoma de Melilla (74,9, 77,9 y 79,3, respectivamente).

Los mayores aumentos en las tasas de defunciones por tumores respecto a 2024 se produjeron en Principado de Asturias (7,8%), Región de Murcia (4,9%) y la ciudad autónoma de Ceuta (2,6%). Los mayores descensos, en la ciudad autónoma de Melilla (-7,7%), Cantabria (-5,3%) y La Rioja (-3,5%).

La Rioja (-7,6%), Illes Balears (-6,8%) y Región de Murcia (-5,3%) presentaron los mayores descensos en las tasas de defunciones por enfermedades del sistema circulatorio. Los mayores aumentos se observaron en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta y en Canarias (del 26,4%, 4,7% y 2,8%, respectivamente).

En las enfermedades del sistema respiratorio las tasas de defunción aumentaron en todas las comunidades, excepto en Aragón (-8,2%), Principado de Asturias (-2,4%) y La Rioja (-0,9%). Los mayores aumentos se registraron en la ciudad autónoma de Melilla (45,9%), País Vasco (25,9%) y Región de Murcia (18,7%).

En el conjunto estatal, en el año 2025 se produjeron en España 441.270 defunciones. Por sexo, fallecieron 222.711 hombres y 218.559 mujeres.

La tasa bruta de mortalidad se situó en 894,1 fallecidos por cada 100.000 habitantes (919,7 en hombres y 869,4 en mujeres). El 95,7% de las defunciones fueron por causas naturales y el 4,3% por causas externas.