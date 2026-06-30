El sector de la construcción en Galicia crece un 7% en 2025, más que en el resto de España 

Un hombre pasa ante un grupo de viviendas de nueva construcción EFE

El sector de la construcción en Galicia creció un 7,3% en 2025, por lo que alcanzó un valor añadido bruto de 5.797,7 millones de euros, según datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) este martes.

La construcción representa el 6,7% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad gallega. El empleo en el sector se situó en los 85.736 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, el 7,9% del total.

Este ritmo de crecimiento es superior al de España, en donde el sector de la construcción se elevó un 5,6% en 2025, lo que representa el 5,3% del PIB. El empleo supone el 7,3% del total de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.

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El paro registrado se redujo en lo que va de 2026, de modo que se queda en 6.466 personas desempleadas en el sector en mayo de 2026. Hay una tendencia a la baja desde marzo de 2021.

Precios al alza

En lo tocante a los indicadores del primer trimestre, las compraventas de viviendas disminuyeron un 3,5% en el primer trimestre, según la estadística de transmisiones de derechos de la propiedad del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El número de viviendas hipotecadas, sin tener en cuenta aquellas con cambios en las condiciones, muestra un crecimiento del 10,3% en el primero trimestre de 2026.

Además, los precios de la vivienda aumentan un 13,5%, según el Índice de Precios de Vivienda del INE.

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Asimismo, el número medio mensual de viviendas visadas fue de 581 en el primer trimestre, inferior al promedio mensual de 2025 (680 viviendas). Toda vez que la realización de las obras se extiende a lo largo de más o menos año y medio, si se toman los datos de licencias y de visados por periodos, la superficie aumenta un 17,3% en las licencias y un 30,4% en los visados en el primer trimestre.

Según los datos del Ministerio de Transportes, en el primer trimestre de 2026, el importe licitado en construcción por las administraciones (edificación e ingeniería civil) en Galicia registró un incremento interanual del 40,3%.