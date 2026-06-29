La Fundación Repsol convoca el Premio Narrativa Breve Repsol, dotado con 15.000 euros

Presentación del premio Cedida

La Fundación Repsol ha convocado la XX edición del Premio Narrativa Breve Repsol en colaboración con la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta, con el objetivo de impulsar y reforzar la creación de literatura en lengua gallega.

El secretario xeral da Lingua, Valentín García Gómez, y la gerente de Relaciones Institucionales de Fundación Repsol, Mercedes Gómez Badiola, anunciaron hoy la nueva convocatoria del premio, que ambas entidades promueven desde 2006 y que este año aumenta su dotación económica con motivo de su veinte aniversario.

El galardón, uno de los referentes de las letras gallegas, estará dotado con 15.000 euros para el escritor ganador y la publicación de su novela corta por parte de Editorial Galaxia. Desde su creación, el Premio Narrativa Breve Repsol busca servir de plataforma para que los escritores gallegos lleguen al público a través de este certamen literario.

Las obras podrán presentarse hasta el próximo 31 de julio y los textos deberán ser originales, estar escritos en gallego conforme a la normativa establecida por la Real Academia Galega, y tener una extensión mínima de 120.000 caracteres y máxima de 270.000 caracteres, espacios incluidos.

Una vez finalizado el plazo de presentación, el jurado elegirá la obra ganadora, que se dará a conocer a finales del mes de septiembre.