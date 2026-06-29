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Galicia

La Feria de la Peregrina 2026 presenta dos carteles de máximo nivel, el regreso de Roca Rey y los debuts  de Diego Urdiales y Marco Pérez

Redacción
29/06/2026 13:54
Presentación de la Feria de la Peregrina
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Pontevedra ya tiene su cartel para la feria taurina de La Peregrina, un ciclo que ha contado como padrino con el matador de toros Diego Urdiales, que hará su debut el próximo 8 de agosto en el coso de San Roque. 

La puesta de largo de la feria contó con la presencia del empresario Pablo Lozano, acompañado del diestro riojano y del escritor Nacho de la Serna, que ha presentado su libro "De barro y oro". 

Además del aliciente de la presentación de Diego Urdiales, los carteles de este 2026 cuentan con la presencia de la figura peruana Roca Rey, que regresa a Pontevedra tras su último paseíllo en la ciudad en agosto de 2024, Alejandro Talavante, Sebastián Castella, Daniel Luque y el joven Marco Pérez, quien, como Urdiales, también debutará en esta plaza.

Los carteles

Sábado, 8 de agosto. Toros de Alcurrucén para Diego Urdiales, Sebastián Castella y Daniel Luque.

Domingo, 9 de agosto. Toros de Victoriano del Río para Alejandro Talavante, Roca Rey y Marco Pérez

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