Tres mulleres e dous homes reciben os premios Castelao 2026 da Xunta
A científica Mar Capeáns, a Fundación Andrea, o trompetita Esteban Batallán, o atleta Adrián Ben e a propietaria dos restaurantes A Penela, María Barallobre, recibiron as medallas
A científica Mar Capeáns Garrido do CERN, a Fundación Andrea de axuda a familiares de nenos hospitalizados -liderada por Charo Barca-, o trompetita Esteban Batallán, o atleta Adrián Ben e a propietaria dos restaurantes A Penela, María Barallobre, recibiron este domingo as medallas Castelao, unha das máximas distincións de Galicia.
Os cinco galardoados recibiron as medallas nunha cerimonia celebrada no Panteón de Galegos Ilustres, un espazo do antigo convento de Santo Domingos de Bonaval en Santiago de Compostela, de mans do presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
O mandatario galego destacou os méritos dos galardoados, tres mulleres e dous homes elixidos polo Goberno autonómico, e sinalou que os progresos desta comunidade "non se poden entender sen a Galicia da emigración".
Neste sentido, Rueda expresou o seu "abrazo moi afectuoso ao pobo de Venezuela" tras dous devastadores sismos que deixaron máis dun milleiro de mortos e miles de desaparecidos polo colapso de edificios e infraestruturas, que fixo extensivo tamén á comunidade venezolana residente en Galicia.
As medallas que levan o nome do intelectual, artista e político galeguista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (1886-1950) entréganse anualmente desde 1984, polo que Rueda asegurou que nestas últimas décadas Galicia tivo a "etapa de maior estabilidade, avance e progreso de toda a súa historia".
Capeáns Garrido, unha dirixente do CERN, o maior laboratorio mundial de investigación de física de partículas e ciencia fundamental no que traballan expertos de numerosos países, agradeceu o premio á labor da "aventura humana" en busca de "entender o universo" que pode contribuír a "mellorar a vida das persoas".
O CERN, un centro internacional con sede en Xenebra (Suíza) que ten un acelerador de partículas de 27 quilómetros de circunferencia subterráneo de en a fronteira helvético-francesa, é unha mostra de que "o coñecemento non entende de bandeiras", que "a cooperación é máis poderosa que a confrontación", e que "o progreso só é posible cando compartimos talentos, recursos e confianza", dixo Capeáns Garrido.
A científica, que leva máis de trinta anos residindo fóra de Galicia, avogou por "sumar esforzos", sinalou que a medalla non a recibe como "algo privado" senón para "compartir coa familia e moitos compañeiros de camiño", e exhortou á mocidade para "confiar no seu talento e non aceptar os límites".
Capeáns Garrido asegurou que "ás veces traspasar fronteiras é necesario", polo que animou a "saír ao mundo sen complexos e experiencias" e expresou o seu "ánimo e forza aos galegos de venezuela e aos venezolanos en Galicia", tras os devastadores sismos desta semana.
Tamén con humildade, recolleu a súa medalla Batallán, un músico da localidade de Barro cunha extraordinaria traxectoria como trompetista e profesor de universidade tras formarse nos conservatorios de Pontevedra e Vigo ou na Escola de Altos Estudos Musicais de Galicia.
"Galicia é unha terra de músicos", proclamou Batallán, que foi o trompetista principal nas orquestras de Chicago e Hong Kong, e actualmente é membro do departamento de trompeta en DePaul University (Chicago) e profesor da Civic Orchestra, e que dedicou a súa medalla a "todos os músicos de Galicia" e a "as xeracións para vir".
Emotivo foi o recibimento da medalla por parte de Barca, líder da Fundación Andrea de axuda a familiares de nenos hospitalizados, que evocou a vontade "heroica" deses pacientes menores de idade que sofren graves enfermidades de longa duración.
A citada entidade foi fundada tras a morte da súa filla Andrea, aos oito anos, e Barca asegurou que espera que o "ronsel" deixado por ela contribúa a mellorar a solidariedade.
Ben, un atleta cunha ampla traxectoria en campionatos europeos, mundiais e olímpicos, expresou o seu agradecemento á súa familia e o seu equipo que lle axudaron "sen pedir nada a cambio", polo que avogou pola "solidariedade" e invitou a "non ter medo ao fracaso".
Para rematar, Barallobre, unha mestra que deixou a profesión para dedicarse a abrir un restaurante en Betanzos e posteriormente outros establecementos en Barcelona, París e Bogotá, aludiu ás súas humildes orixes e a súa ambición de ofrecer non só comida de calidade para atgraeer clientela, e agradeceu a entrega da medalla por parte dun "presidente tan guapo", dixo a Rueda.