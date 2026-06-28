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Galicia

Rueda se reúne con los centros gallegos de Venezuela para conocer la situación del país tras los terremotos

El presidente de la Xunta también les trasladó la solidaridad del pueblo gallego

Redacción
28/06/2026 19:44
Alfonso Rueda y Rodríguez Miranda, durante su reunión telemática con los centros gallegos de Venezuela
Alfonso Rueda y Rodríguez Miranda, durante su reunión telemática con los centros gallegos de Venezuela
Mónica Arcay
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reunió este domingo por la tarde mediante videoconferencia con representantes de los centros gallegos en Venezuela con el objetivo de conocer de primera mano la situación del país y trasladarles la solidaridad del pueblo gallego, así como agradecerles la labor que están desarrollando en la atención a las personas afectadas por los terremotos.

Rueda hizo hincapié en que la Administración autonómica ya tiene activados todos los mecanismos a su disposición para colaborar con el país, que pueden ampliarse en función de las necesidades, recordando los fuertes vínculos que unen a Venezuela y Galicia. Así, en la actualidad residen en Venezuela más de 30.300 personas gallegas, mientras que en Galicia viven alrededor de 27.600 personas de nacionalidad venezolana.

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El Gobierno gallego trabajó en estos últimos días en la coordinación del desplazamiento de un equipo especializado en búsqueda y rescate. Al mismo tiempo, se pusieron en marcha distintas actuaciones de cooperación para contribuir a la atención de las personas afectadas, que se están canalizando a través de diferentes ONG. La Administración autonómica tiene vigentes ayudas de emergencia para emigrantes gallegos y descendientes, que se convocan todos los años -pudiendo ampliarse su presupuesto se es preciso- y permiten ayudar a personas que tengan pérdidas en catástrofes naturales, entre otras circunstancias, explican desde el Gobierno autonómico.

Alfonso Rueda y Rodríguez Miranda, durante su reunión telemática con los centros gallegos de Venezuela
Alfonso Rueda y Rodríguez Miranda, durante su reunión telemática con los centros gallegos de Venezuela
Mónica Arcay

En la reunión se apeló a la cautela dadas las dificultades que se están viviendo en el país y especialmente en la zona de La Guaira, la más afectada por la tragedia. La Xunta está desde el primer momento en contacto permanente con los centros gallego que, junto con las restantes entidades de la colectividad española en Venezuela, acordaron convertirse en espacios de recogida de los materiales necesarios para el rescate, para la canalización de la ayuda y desde los que se ofrece apoyo a las familias que así lo precisen.

De hecho, en estos momentos está plenamente operativa la Red de asistencia permanente, de atención social, en todos los centros gallegos en Venezuela, que en estos momentos son un elemento clave para colaborar y apoyar a la población afectada tras la emergencia.

En la reunión telemática, en la que también participaron el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, el conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, José González, y el secretario xeral de la Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, estuvieron presentes los presidentes de la Irmandade Galega de Venezuela; de la Irmandade Galega de Valencia; de los centros gallegos de Maracaibo y Puerto La Cruz; de la Asociación Hijos de Galicia de los estados de Aragua y Lara; y de la Federación de Centros Españoles de Venezuela.

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