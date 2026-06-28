Galicia
Muere un conductor en Triacastela al salirse de la carretera y caer por un desnivel
Un hombre ha fallecido tras salirse de la vía el coche que conducía y caer por un desnivel en una carretera del municipio lucense de Triacastela, han informado este domingo los servicios de emergencias.
El accidente se produjo hacia las 20.00 horas de este sábado en un tramo de la carretera LU-637 a su paso por la parroquia de Lamas do Biduedo.
El conductor y único ocupante del vehículo salió despedido varios metros tras el impacto y los equipos que acudieron a prestar asistencia no lograron reanimarlo.