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Galicia

Muere un conductor en Triacastela al salirse de la carretera y caer por un desnivel 

Efe
28/06/2026 11:21
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Un hombre ha fallecido tras salirse de la vía el coche que conducía y caer por un desnivel en una carretera del municipio lucense de Triacastela, han informado este domingo los servicios de emergencias.

Emergencias 112

Un motorista pierde la vida en un accidente en Pastoriza

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El accidente se produjo hacia las 20.00 horas de este sábado en un tramo de la carretera LU-637 a su paso por la parroquia de Lamas do Biduedo.

Imagen de archivo de los servicios de emergencia actuando en un accidente de tráfico

Siete muertos en dos accidentes de tráfico en Castellón y Málaga

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El conductor y único ocupante del vehículo salió despedido varios metros tras el impacto y los equipos que acudieron a prestar asistencia no lograron reanimarlo.

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