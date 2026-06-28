Muere un conductor en Triacastela al salirse de la carretera y caer por un desnivel 

Un hombre ha fallecido tras salirse de la vía el coche que conducía y caer por un desnivel en una carretera del municipio lucense de Triacastela, han informado este domingo los servicios de emergencias.

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El accidente se produjo hacia las 20.00 horas de este sábado en un tramo de la carretera LU-637 a su paso por la parroquia de Lamas do Biduedo.

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El conductor y único ocupante del vehículo salió despedido varios metros tras el impacto y los equipos que acudieron a prestar asistencia no lograron reanimarlo.