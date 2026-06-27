Seis bomberos y dos técnicos de emergencias gallegos vuelan a Venezuela y la Xunta envía un primer contingente humanitario

Contingente de la Xunta para la ayuda a Venezuela tras los terremotos Xunta de Galicia

Seis bomberos y dos técnicos de emergencias se encuentran volando hacia Venezuela como parte de la ayuda de España a las víctimas de los terremotos que han sacudido ese país el miércoles, ha informado este sábado la Xunta.

Se trata de seis bomberos miembros de la asociación Briegal -entre los que están dos agentes de Bomberos de A Coruña- y de dos técnicos de emergencias sanitarias de la organización no gubernamental IAE especializada en rescate de personas, precisa el Gobierno autonómico.

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El equipo de ayuda partió este sábado por la mañana de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), junto a equipos de otros puntos de España como parte de una misión de ayuda.

El equipo que viaja a bordo de un avión A330 del Ejército del Aire transporta a 59 efectivos de la UME y ocho de sus unidades caninas para apoyar las tareas de búsqueda y rescate, así como expertos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) con material de primeros auxilios.

También vuelan en ese avión 40 efectivos del equipo de emergencia y respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid, entre bomberos especialistas en rescate en estructuras colapsadas y profesionales del servicio de urgencias médicas, con cuatro perros de la unidad canina.

La Xunta de Galicia también ha movilizado un dispositivo de ayuda humanitaria para colaborar en las tareas de respuesta a la emergencia provocada por los terremotos registrados en Venezuela.

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Este dispositivo gallego de rescatadores especializados tiene capacidad para realizar, entre otros trabajos, labores de corte y perforación, control de atmósferas, rescate con cuerdas o busca técnica y ya participó en anteriores emergencias internacionales, como los terremotos de Turquía y las inundaciones de Libia.

Por otra parte, la Dirección General de Relaciones Exteriores y con la UE y Cooperación al Desarrollo trabajó desde el primer momento en la búsqueda de las vías más eficaces para canalizar ayuda hacia las personas afectadas por los terremotos registrados el pasado jueves en Venezuela.

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Se activó así el convenio de colaboración con Farmamundi, el que permitirá destinar de manera inmediata los 24.000 euros previstos a actuaciones de emergencia sobre el terreno. Asimismo, se agilizará la firma del convenio con Cruz Roja para que los 50.000 euros consignados para acciones de cooperación sean destinados íntegramente a la atención de esta emergencia humanitaria.