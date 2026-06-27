Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Rueda reivindica la colaboración de la Xunta con entidades sociales en la prevención de las conductas adictivas

Ep
27/06/2026 16:38
Alfonso Rueda, durante su reunión con Érguete
Alfonso Rueda, durante su reunión con Érguete
David Cabezón
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado la importancia de la colaboración de la Xunta con las entidades sociales en la prevención de las conductas adictivas.

Durante una reunión mantenida con la asociación Érguete para la Ayuda a la Drogodependencia, en la que ha estado acompañado de la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, el titular del Ejecutivo gallego alabó la labor realizada por la entidad a lo largo de sus más de 40 años de historia a favor de la inclusión social y del acompañamiento a las familias de los afectados.

Galicia publica la ley pionera que prohíbe vapeadores y bebidas energéticas a los menores

Más información

En este sentido, el presidente destacó que el año pasado atendió a casi 7.500 personas.

En un comunicado destacan también que la Xunta desarrolla en los últimos años diversos programas con la asociación con el fin de fomentar la atención, la formación y la integración social de las personas con conductas adictivas o drogodependientes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Juzgan a un hombre que persiguió y chocó en Arteixo contra el vehículo en el que viajaba su expareja
EP
La peña madridista de A Coruña, en la parrillada A Chispa de Eirís

"Profundo malestar" en la peña madridista de A Coruña por la baja de última hora de Tomás Roncero
Guillermo Parga
Fotografía del estanque reflectante situado frente al Monumento a Abraham Lincoln

¿Por qué le preocupa tanto a Trump el Estanque Reflectante de Washington?
Alejandra Clements
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante la reunión del Comité Federal

Sánchez denuncia el "atropello" a los derechos fundamentales de Zapatero y su familia
EFE