Rueda reivindica la colaboración de la Xunta con entidades sociales en la prevención de las conductas adictivas

Alfonso Rueda, durante su reunión con Érguete David Cabezón

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado la importancia de la colaboración de la Xunta con las entidades sociales en la prevención de las conductas adictivas.

Durante una reunión mantenida con la asociación Érguete para la Ayuda a la Drogodependencia, en la que ha estado acompañado de la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, el titular del Ejecutivo gallego alabó la labor realizada por la entidad a lo largo de sus más de 40 años de historia a favor de la inclusión social y del acompañamiento a las familias de los afectados.

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En este sentido, el presidente destacó que el año pasado atendió a casi 7.500 personas.

En un comunicado destacan también que la Xunta desarrolla en los últimos años diversos programas con la asociación con el fin de fomentar la atención, la formación y la integración social de las personas con conductas adictivas o drogodependientes.