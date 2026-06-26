Pedro Blanco llama a defender la libertad de las personas LGTBI+ 

Pedro Blanco con la bandera LGTBI+

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, hizo este viernes un llamamiento a seguir defendiendo la libertad y los derechos de las personas LGTBI+, al asegurar que “ampliar derechos fortalece la democracia”. Lo hizo durante el acto de colocación de la pancarta conmemorativa del Orgullo LGTBI+ en la fachada de la Delegación del Gobierno en A Coruña, acompañado por representantes de asociaciones y entidades que trabajan por la igualdad y la diversidad en Galicia.

Durante su intervención, Blanco destacó el compromiso del Gobierno de España con la igualdad y puso en valor la Primera Estrategia estatal para la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI+ 2025-2028, impulsada por el Ministerio de Igualdad. Según explicó, este plan, elaborado con la participación de más de 160 expertos, constituye “una herramienta pionera” para combatir la discriminación en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad o la justicia.

El delegado también subrayó que España ha sido reconocida por primera vez como el país europeo más avanzado en derechos de las personas LGTBI+, de acuerdo con el Mapa Arcoíris 2026 de ILGA-Europe. A su juicio, este reconocimiento es fruto del “esfuerzo colectivo de muchos años y del compromiso de las instituciones y de la sociedad con la libertad y la igualdad”.

No obstante, advirtió de que aún queda camino por recorrer. “No podemos bajar la guardia”, afirmó, al recordar que el 54% de las personas LGTBI+ en España ha sufrido algún tipo de discriminación o violencia, según la encuesta Estado del Odio 2026 de la Federación Estatal LGTBI+.

Pedro Blanco también criticó a quienes, según dijo, “se opusieron sistemáticamente a los avances en derechos”, recordando el rechazo a la ley del matrimonio igualitario y alertando sobre los discursos de odio. “La historia demuestra que ampliar derechos fortalece nuestra democracia y construye una sociedad más justa y libre”, señaló.

Antes del acto institucional, el delegado mantuvo un encuentro con representantes de distintas entidades y colectivos LGTBI+ de Galicia para conocer sus demandas y reconocer el trabajo que desarrollan durante todo el año en favor de la igualdad, la sensibilización social y la defensa de los derechos del colectivo.

La colocación de la pancarta del Orgullo en la fachada de la Delegación del Gobierno simboliza, un año más, el compromiso institucional con la diversidad, la igualdad y el reconocimiento de la labor que desempeñan las asociaciones LGTBI+ en Galicia.