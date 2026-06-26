Los nacimientos aumentaron en 2025 por primera vez en 17 años en la comunidad gallega

Un recién nacido sujeta el dedo de su madre Archivo El Ideal Gallego

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, puso en valor los últimos datos demográficos del Instituto Galego de Estatística (IGE) correspondientes a 2025, que revelan un cambio de tendencia en la natalidad en la comunidad gallega, creciendo los nacimientos por primera vez en 17 años.

El año pasado se registraron en Galicia 13.556 nacimientos, un 1,54 por ciento más que en 2024, según los datos del IGE. La titular autonómica manifestó que estos datos “apuntan a la estabilización” de los nacimientos “y constatan que Galicia está consiguiendo revertir las proyecciones demográficas catastróficas de hace una década”, con 157.000 gallegos más de los previstos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esto demuestra, según destacó la conselleira, “que las medidas de apoyo a las familias puestas en marcha por la Xunta están dando resultado”. Entre estas figuran la gratuidad total de las escuelas infantiles, las casas nido en el rural, el Bono Concilia Familia o la Tarxeta Benvida, recordó.