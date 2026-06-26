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Galicia

La aplicación autonómica de taxi, Galtaxi, comenzará a operar el 13 de julio para competir con las VTC

La IA será la que adjudique los servicios a cada taxista para maximizar los recursos

Abel Peña
Abel Peña
26/06/2026 14:09
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La aplicación de taxi autonómica, Galtaxi
Carlota Blanco
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A partir del 13 de julio, los coruñeses podrán solicitar un taxi a través de una nueva app. ya existen otras que prestan servicio a nivel local, pero esta es la primera a nivel autonómico, de la mano de Ugataxi, la asociación gallega de taxistas. La presentación de Galtaxi tuvo lugar en Afundación

Esta asociación surgió el año pasado a raíz de la llegada de los VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) a las grandes ciudades que compiten directamente con el taxi, y por eso ha decidido desarrollar una nueva aplicación en pie de igualdad con compañías como Uber

"Es necesario adaptar el servicio, que tiene que ser muy cercano y accesible", explicaron durante la presentación. La aplicación, creada por una empresa canaria, está pensada para maximizar la experiencia del usuario, no tanto del taxista

Aunque existen muchas aplicaciones, a veces resultan insatisfactorias porque dejan la llamada en una lista en la que el taxista elige cuál responder. A veces, simplemente, caducan por ese motivo. En este plataforma, será la IA (Inteligencia Artificial) la que adjudique el servicio, optimizando el servicio para reducir los kilómetros en vacío

No existe la intervención humana, sino que la IA se programa según unas reglas acordadas de antemano con los profesionales, y que afectan a todos. "No tenemos la capacidad de elegir, pero lo hace muchísimo más ventajoso del taxista, porque optimiza los recursos", explicaron durante la presentación. 

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