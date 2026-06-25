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Galicia

Los programas escolares de Vegalsa-Eroski reunieron este curso a cerca de 3.000 alumnos 

La participación en estos programas supera ya los 30.000 desde su creación 

Redacción
25/06/2026 11:16
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Unos alumnos participan en el programa 'Visita tu Súper' en el Eroski Center Betanzos
Cedida 
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Cerca de 3.000 escolares participaron durante el curso académico 2025/2026 en los programas escolares ‘Visita tu Súper’ y ‘Mates en tu Súper’ de la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski, desarrollados en sus hipermercados Eroski y supermercados Eroski Center de Galicia.

Un total de 50 centros educativos participaron en las 113 visitas organizadas en el marco de estas actividades formativas que buscan sensibilizar a los escolares en hábitos de vida saludables y fomentar el consumo responsable y sostenible. Todo ello a través de un aprendizaje práctico y divertido en los propios supermercados.

El balance de esta última edición se suma a una trayectoria consolidada que supera ya los 30.000 alumnos participantes desde el curso 2013/2014, a través de más de 1.100 talleres prácticos celebrados en establecimientos de la compañía a lo largo de estos trece años.

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En septiembre, con el inicio del nuevo curso escolar 2026/2027, Vegalsa-Eroski seguirá llevando a cabo estos programas a los que pueden acceder todos los colegios interesados poniéndose en contacto con la compañía en la dirección de correo visitatusuper@vegalsa.es.

“Cada curso nos alegra ver la buena acogida que tienen los programas, por eso animamos a los centros escolares a que se apunten a nuestras actividades para que los escolares aprendan desde el supermercado sobre hábitos conscientes y saludables. Este año, además, hemos ampliado su alcance incorporando la participación de usuarios de las entidades sociales Down Coruña y CEE Aspanaes, una experiencia que seguiremos impulsando durante el verano junto a Asperga, en A Coruña, y los Servicios Sociales de Viveiro”, destaca la coordinadora de ambos programas en Vegalsa-Eroski, Eva Capelete.

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A través de las actividades ‘Visita tu Súper’ y ‘Mates en tu Súper’ se trabajan aspectos relacionados con el currículum escolar, desarrollando competencias en matemáticas, comunicación, salud, nutrición y autonomía, mediante una propuesta didáctica completa.

Cada año, Vegalsa-Eroski pone a disposición de los centros educativos material didáctico gratuito elaborado por expertos siguiendo las directrices del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, brindándoles la posibilidad de realizar talleres en sus tiendas para que puedan poner en práctica las habilidades aprendidas. En estas visitas a los establecimientos, los escolares recorren las diferentes secciones en las que descubren, entre otras cuestiones, las aplicaciones y funcionalidades de los conocimientos matemáticos y nutricionales adquiridos. Unos recorridos que acaban con una merienda saludable a base de fruta fresca y de temporada.

‘Visita tu Súper’ y ‘Mates en tu Súper’ se enmarcan en el compromiso adquirido por Vegalsa-Eroski con la promoción de hábitos de vida saludable. Forman parte de los tres pilares fundamentales de su estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), junto a la acción social -centrada en la donación de alimentos y colaboración con entidades para contribuir al fin de las desigualdades- y el cuidado del medioambiente, a través de la lucha contra el desperdicio alimentario.

Sobre Vegalsa-Eroski 

Vegalsa-Eroski cuenta en Galicia, Asturias y Castilla y León con 291 establecimientos entre propios y franquiciados bajo las marcas comerciales hipermercados y gasolineras Eroski, Eroski Center, Autoservicios Familia, Cash Record, Eroski City, Aliprox y Eroski Rapid. Su estructura comercial se complementa con una moderna plataforma de mercancías generales situada en Sigüeiro, A Coruña, dotada con tecnologías logísticas de última generación, además de las plataformas de productos frescos de A Coruña y centros de redistribución en Vigo y Ourense.

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