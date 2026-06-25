Fiscalía pide inhabilitar nueve años a Jácome por prevaricar al no solicitar la compatibilidad de sus ingresos

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome EFE

A menos de un año para las próximas elecciones municipales, Gonzalo Pérez Jácome, que lleva dos mandatos como alcalde de Ourense, se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por un delito de prevaricación, puesto que no solicitó la compatilibidad del cargo con las actividades profesionales privadas que desarrolla "al margen de su condición de alcalde".

Según se recoge en el escrito, Pérez Jácome, del partido Democracia Ourensana, cobraba la retribución como regidor "en régimen de dedicación exclusiva", al tiempo que realizaba otras actividades "absolutamente incompatibles", las cuales le generaban "importantes ingresos anuales superiores a su retribución" como regidor.

En este sentido, el fiscal ha matizado que Jácome era administrador único de una mercantil --hasta que esta cesó su actividad en agosto de 2020--, y realizaba, además, la explotación de la televisión AURIA TV, de la que "es propietario y único responsable".

Así las cosas, el Ministerio Fiscal ha recalcado que el regidor llevaba a cabo estas actividades "a sabiendas de la ilegalidad que ello supone y del perjuicio que conlleva para las arcas municipales, cobrando un sueldo que en caso de no serle concedida la compatibilidad no tendría derecho a cobrar".

OTROS ARGUMENTOS

En esta línea, el fiscal explica que el alcalde ourensano cobró, desde 2019 hasta 2025, las siguientes cantidades: en 2019 un total de 36.501,63 euros como alcalde y más de 70.000 euros de sus actividades privadas; en 2020 un total de 69.925,94 euros como regidor y 218.041,17 euros de sus actividades privadas; en 2021 se embolsó 70.555,24 euros como alcalde y más de 150.000 euros de sus actividades privadas; en 2022 cobró 73.024,70 euros como regidor y 111.591,69 euros de sus actividades privadas; en 2023 obtuvo 75.215,42 euros como alcalde y 136.257,25 euros de sus actividades privadas; en 2024 consiguió 77.457,30 euros como regidor y 89.905,23 euros de sus actividades privadas; y en 2025 logró 66.699,96 euros como alcalde, hasta el mes de noviembre.

Asimismo, ha señalado que Pérez Jácome "estaba dado de alta simultáneamente" en el régimen general y en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, "dándose así una situación de pluriempleo y pluriactividad".

"Las ocupaciones ajenas al cargo de alcalde del acusado, no tenían el carácter de residual, secundario o marginal. A pesar de ello, el acusado nunca solicitó la compatibilidad de sus actividades privadas, porque sabía que no le iban a conceder dicha declaración de compatibilidad por el Pleno del Ayuntamiento de Ourense, y le iba a tocar renunciar a su condición de concejal o al abandono de la situación que dio origen a la referida incompatibilidad", ha incidido Fiscalía.

En concreto, el Ministerio Público ha desgranado que durante la sesión plenaria extraordinaria del 5 de julio de 2019 se aprobó la propuesta de régimen retributivo de los miembros de la corporación, aprobando un sueldo de 68.383,90 euros, en régimen de dedicación exclusiva, para el alcalde, quien "votó a favor".

En esta línea, el 5 de agosto de 2019, el acusado solicitó formalmente al Consistorio la declaración de compatibilidad de sus actividades, pero desistió de dicha petición por escrito el 8 de agosto, "porque sabía que no le iban a conceder la compatibilidad". Así, el 3 de diciembre de 2021, el pleno local aprobó una moción que instaba al regidor a renunciar al sueldo por incompatibilidad, "a la que el acusado hizo caso omiso".

RESPUESTA DE LA OPOSICIÓN

La solicitud de Fiscalía se conoce después de que el pasado lunes finalizase el plazo para presentar una moción de censura contra Jácome sin que los tres partidos de la oposición hubiesen logrado un acuerdo, con lo que los presupuestos municipales de 2026 quedaron aprobados.

No obstante, ahora sí coinciden en instar al alcalde a "dar la cara" y ofrecer explicaciones públicas, así como en pedir que se respeten los tiempos de la justicia.

Por un lado, la portavoz del PP local, Ana Méndez, ha lamentado una situación "enormemente grave", señalando que el regidor "sigue sin ser capaz" de dar explicaciones a la ciudadanía y reclamando a Pérez Jácome que "actúe con absoluta responsabilidad".

"No sabemos por qué se niega a ofrecer esa información a los vecinos, qué es lo que tiene que ocultar, cómo es posible que el máximo responsable de una institución pública actúe sin respetar unas normas que se le exigen al resto de los trabajadores públicos", ha afeado.

En este sentido, ha criticado una "falta de transparencia" que "no es un hecho aislado", sino que "forma parte de una forma de gobernar". "Como alcalde, considera que no tiene que rendir cuentas ante nadie. Es el único miembro de la corporación municipal que no hizo publica su declaración de bienes y actividades desde que ocupa la alcaldía desde hace 7 años", ha subrayado Méndez.

En esta misma línea, los socialistas han recalcado que, ante dicha situación, "cualquier político al uso pensaría en dar explicaciones públicas" o "dimitir por ética y estética".

"Debemos ser muy respetuosos con los tiempos judiciales, y le corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de Gonzalo Pérez Jácome. Ourense vive desde hace tiempo instalada en el ruido, la polémica y la parálisis. Necesitamos un ayuntamiento que funcione, un gobierno centrado en resolver los problemas de vecinos y vecinas, no en crearlos", ha lamentado la concejala del PSOE local María Fernández.

Por su parte, los nacionalistas han reiterado la necesidad de "trabajar en convencer a la gente de que hay alternativa para el actual desgobierno", insistiendo en la propuesta del BNG local con un equipo de 13 personas "preparado para asumir los retos de gobernar" y encabezado por su portavoz, Luís Seara.

"Los tiempos de la justicia no los tratamos nosotros, pero tratándose de un alcalde de este ayuntamiento y de un posible candidato a las elecciones municipales, esta cuestión debería resolverse a mayor brevedad y con la mayor celeridad posible", ha trasladado Seara.