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Galicia

La Xunta mantiene las alertas por calor en Galicia, aunque sin zonas en nivel rojo

Efe
24/06/2026 14:23
Dos niños se refrescan en un parque de Torrelavega
Unos niños se refrescan en una fuente
EFE
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La Xunta de Galicia mantiene activadas las alertas por episodio de calor en las cuatro provincias gallegas, aunque desde este miércoles ya no hay ninguna zona en nivel rojo de riesgo y las áreas más afectadas han pasado a nivel naranja o amarillo.

Según ha informado el Gobierno gallego, en el marco del Plan de Actuaciones frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud y con base en los datos facilitados por MeteoSalud y MeteoGalicia, las alertas continúan vigentes pese a la retirada progresiva de la masa de aire cálido que afecta a la comunidad.

El nivel naranja de riesgo por calor afecta este miércoles a las zonas de A Mariña, centro y montaña de Lugo, así como a la comarca de Valdeorras, en la provincia de Ourense.

Por este motivo, la Xunta ha suspendido entre las 12:00 y las 17:00 horas la actividad deportiva al aire libre correspondiente al programa XOGADE y las competiciones federadas en estas áreas.

Por su parte, permanecen en nivel amarillo las zonas del noroeste e interior de la provincia de A Coruña, el sur de Lugo, noroeste de Ourense, Miño de Ourense, sur y montaña de Ourense, además del interior de Pontevedra.

MeteoGalicia señala que las temperaturas más elevadas de este episodio se registraron durante la jornada del martes y prevé que, a partir de este miércoles, la masa de aire cálido se retire de forma progresiva, favoreciendo un descenso gradual de los valores térmicos.

La Xunta recomienda a la población seguir las medidas de prevención habituales ante las altas temperaturas, especialmente entre los colectivos más vulnerables, como personas mayores, menores y enfermos crónicos.

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