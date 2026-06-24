La Xunta mantiene las alertas por calor en Galicia, aunque sin zonas en nivel rojo

Unos niños se refrescan en una fuente EFE

La Xunta de Galicia mantiene activadas las alertas por episodio de calor en las cuatro provincias gallegas, aunque desde este miércoles ya no hay ninguna zona en nivel rojo de riesgo y las áreas más afectadas han pasado a nivel naranja o amarillo.

Según ha informado el Gobierno gallego, en el marco del Plan de Actuaciones frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud y con base en los datos facilitados por MeteoSalud y MeteoGalicia, las alertas continúan vigentes pese a la retirada progresiva de la masa de aire cálido que afecta a la comunidad.

El nivel naranja de riesgo por calor afecta este miércoles a las zonas de A Mariña, centro y montaña de Lugo, así como a la comarca de Valdeorras, en la provincia de Ourense.

Por este motivo, la Xunta ha suspendido entre las 12:00 y las 17:00 horas la actividad deportiva al aire libre correspondiente al programa XOGADE y las competiciones federadas en estas áreas.

Por su parte, permanecen en nivel amarillo las zonas del noroeste e interior de la provincia de A Coruña, el sur de Lugo, noroeste de Ourense, Miño de Ourense, sur y montaña de Ourense, además del interior de Pontevedra.

MeteoGalicia señala que las temperaturas más elevadas de este episodio se registraron durante la jornada del martes y prevé que, a partir de este miércoles, la masa de aire cálido se retire de forma progresiva, favoreciendo un descenso gradual de los valores térmicos.

La Xunta recomienda a la población seguir las medidas de prevención habituales ante las altas temperaturas, especialmente entre los colectivos más vulnerables, como personas mayores, menores y enfermos crónicos.