La noche de San Juan deja un total de 374 incidencias en la comunidad gallega, ninguna de especial gravedad

Cientos de miles de personas se concentraron en los arenales coruñeses para celebrar el San Juan Germán Barreiros

El 112 Galicia gestionó un total de 374 incidentes relacionados con la celebración de la noche de San Juan, una jornada que transcurrió sin sucesos especialmente graves y en la que las asistencias sanitarias volvieron a concentrar la mayor parte de las intervenciones.

Según informó el 112 de la comunidad gallega, entre las 20.00 horas del 23 de junio y las 06.00 horas del día 24 se registraron 1.427 llamadas vinculadas a incidencias propias de esta festividad –que moviliza a gran parte de la ciudadanía por todo el territorio autonómico en una de las celebraciones con mayor tradición en la comunidad–, que derivaron en actuaciones relacionadas con asistencia sanitaria, seguridad ciudadana, incendios, accidentes de tráfico y rescates.

Las emergencias sanitarias en Galicia fueron las más numerosas, con un total de 161 intervenciones. Entre los motivos más frecuentes de intervención figuraron las intoxicaciones etílicas, los desmayos y las quemaduras provocadas por las hogueras.

Por su parte, las fuerzas y cuerpos de seguridad intervinieron en 67 ocasiones como consecuencia de peleas, agresiones o comportamientos violentos.

En relación con los incendios, se contabilizaron diversos avisos con motivo de hogueras descontroladas, fuegos en contenedores y otras situaciones similares, aunque cabe señalar que en todos los casos pudieron resolverse sin consecuencias de relevancia.

Por provincias, A Coruña concentró el mayor número de incidencias, con 194 intervenciones, seguida de Pontevedra, con 121; mientras que Lugo registró 38 incidentes y Ourense, 20.

En lo que respecta a los municipios de la comunidad, A Coruña encabezó la lista con 72 actuaciones –lo que no es extraño al ser una de los más conocidos por su tradición de San Juan que registra cada año gran afluencia de propios y extraños.

De esta manera se situó este 2026 por delante de Vigo, con 27. También destacaron Lugo, con 18 incidencias; Santiago de Compostela, con ocho; y Ourense, con siete.

Siniestros más destacados

Entre las intervenciones más destacadas de la noche figuraron varios casos de personas que sufrieron quemaduras en hogueras. A las 00.17 horas, un menor resultó herido en la ciudad de A Coruña tras caer sobre la hoguera, lo que le provocó quemaduras en una mano y una pierna.

Posteriormente, a las 01.35 horas, una persona tuvo que ser trasladada al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña después de precipitarse hacia una hoguera en Arteixo.

Ya de madrugada, a las 04.27 horas, una mujer requirió asistencia médica en A Coruña tras caer sobre una hoguera y quedar incapacitada para caminar.

Asimismo, los servicios de emergencia atendieron varios avisos por hogueras fuera de control en municipios como Noia, Arteixo y Rianxo, sin que ninguno de estos incidentes derivara en situaciones graves.