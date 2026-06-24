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Galicia

El Seprona refuerza la vigilancia forestal ante el inicio de la campaña de prevención de incendios

Redacción
24/06/2026 11:47
Agente del Seprona
Agente del Seprona
Seprona
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El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) ha intensificado el despliegue de sus patrullas motorizadas coincidiendo con el inicio de la campaña de prevención de incendios forestales. La medida responde a la necesidad de reforzar la vigilancia en montes, áreas boscosas y entornos rurales durante una época especialmente sensible debido al aumento de las temperaturas y al riesgo de fuego.

Con la aparición de los primeros incendios de la temporada, los agentes desarrollan labores de control y prevención con el objetivo de detectar de forma temprana cualquier conato y actuar con rapidez para evitar su propagación. Las patrullas recorren diariamente las zonas de mayor riesgo, prestando especial atención a aquellos espacios donde las condiciones meteorológicas y la actividad humana pueden favorecer la aparición de incendios.

Desde el Seprona se insiste en que la concienciación ciudadana y la responsabilidad colectiva son fundamentales para proteger el patrimonio natural. La colaboración de la población resulta clave para minimizar riesgos y prevenir conductas negligentes que puedan desencadenar situaciones de emergencia.

Las autoridades recuerdan la importancia de respetar las restricciones vigentes relacionadas con las quemas agrícolas, el uso del fuego en espacios abiertos y el tránsito por terrenos forestales. Asimismo, recomiendan extremar las precauciones y alertar inmediatamente a los servicios de emergencia ante cualquier indicio de humo o fuego.

La prevención continúa siendo la herramienta más eficaz para evitar incendios forestales y preservar los ecosistemas, la biodiversidad y la seguridad de las personas que habitan o visitan el medio rural.

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