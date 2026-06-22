Se espera un martes de mucho calor en Galicia

Las altas temperaturas llevaron a mucha gente a las playas para refrescarse Quintana

Este martes será el día más álgido de la primera ola del calor del verano. Galicia se mantendrá en la influencia de las altas presiones, con aire muy cálido en superficie y temperaturas muy elevadas. La previsión refleja 35 grados en A Coruña, que será privilegiada frente a las 38 de Lugo y los 40 que podrían alcanzarse en Ourense.

Según el pronóstico de MeteoGalicia, se esperan cielos con nubes de tipo medio y alto y existe la posibilidad, por la tarde, de que se registre algún chubasco aislado de carácter tormentoso.

Sol y calor: así será el tiempo en A Coruña durante San Juan Más información

Las temperaturas experimentarán un nuevo ascenso, quedando en valores muy elevados tanto las mínimas como las máximas, y el viento soplará flojo de componente este.

Las temperaturas mínimas variarán en la comunidad entre los 19 y los 21 grados. En A Coruña, la mínima rondará los 20 grados.