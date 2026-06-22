Las autoridades policiales y eclesiásticas invitan a usar Alertcops en el Camino de Santiago

Pedro Blanco (4i), Julio Abalde (3i),Daniel Lorenzo (3d), Fernando Pedreira (2d),Carlos Gómez (2i), Jesús Formoso (4d), Nuria Palacios (d) y Julio González (i), en la presentación de AlertCorps EFE

Autoridades locales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como de la Iglesia católica, invitaron este lunes a descargarse y usar la aplicación Alertcops para su seguridad a todas las personas que recorren el Camino de Santiago.

La citada aplicación permite a los usuarios de dispositivos móviles enviar mensajes de texto, foto o vídeo con geolocalización y denunciar así eventuales hurtos, robos y otras agresiones.

Alertcops, cuyo vínculo para poder descargar la aplicación en dispositivos móviles ha sido incorporado ahora a la tarjeta de los peregrinos que recorren la vía jacobea, fue promovido hace diez años para facilitar la seguridad en el Camino.

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La aplicación fue sobre todo fomentada tras el asesinato de una peregrina estadounidense, Denise Pikka Thiem, de 41 años, en las inmediaciones de Astorga en abril de 2015 y el arresto en septiembre de ese año del autor de la agresión, Miguel Ángel Muñoz, condenado posteriormente a 23 años de prisión, lo que puso en evidencia carencias en la seguridad de los caminantes.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, acompañado de dirigentes locales de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Iglesia católica compostelana, anunció en una conferencia de prensa una nueva "campaña para reforzar la protección de las mujeres peregrinas" del Camino, "un paso más en el compromiso de la seguridad".

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Alertcops, que según el Ministerio del Interior cuenta con 2,7 millones de descargas, es una de las principales herramientas en las que se apoyan los agentes policiales para la seguridad en esa vía jacobea, en la que el año pasado se registraron unos 530.000 peregrinos.

"El Camino es un camino absolutamente seguro", comentó Blanco en la conferencia de prensa, e indicó que no dispone de datos sobre la delincuencia, pero aseguró que son "incidencias menores", entre los que ha citado "extravíos, robos y -agresiones- contra el patrimonio".

Blanco se comprometió a divulgar datos sobre la delincuencia en el Camino y aprovechó para "sacar pecho", presumir, de que Galicia es la "segunda comunidad autónoma más segura de España".