La Guardia Civil intensifica los controles sobre embarcaciones y motos náuticas

La Guardia Civil vigila embarcaciones de recreo Guardia Civil

En el marco de la campaña nacional que desarrolla la Guardia Civil durante la temporada estival, y en coordinación con la Delegación del Gobierno en Galicia y las Capitanías Marítimas de su ámbito de actuación, se ha activado un operativo especial para reforzar la seguridad en las actividades náuticas de recreo a lo largo del litoral gallego.

El objetivo principal de esta campaña, que se prolongará hasta el 15 de septiembre, es "proteger la seguridad de los usuarios de embarcaciones y motos náuticas, así como la de los bañistas y visitantes de las costas", mediante el refuerzo de controles e inspecciones tanto en mar como en tierra.

Los controles, ha informado la Guardia Civil, estarán a cargo de los Servicios Marítimos Provinciales de A Coruña, Lugo y Pontevedra, junto con las patrullas de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil, que realizarán tareas de inspección y vigilancia en embarcaciones deportivas, motos náuticas y negocios dedicados a estas actividades.

Durante las inspecciones se verificará la validez de los certificados de navegabilidad, el pago de la prima del seguro obligatorio, la titulación náutica exigida para cada tipo de embarcación y el cumplimiento de las normas de seguridad y navegación.

En 2025, se inspeccionaron 977 embarcaciones de recreo en Galicia. La mayoría de las infracciones detectadas estuvieron relacionadas con la carencia de seguro obligatorio, la ausencia de titulación habilitante, y otras deficiencias como la navegación nocturna no autorizada, exceso de velocidad, equipamiento de seguridad caducado o inexistente, o superación del número de ocupantes permitidos.

En cuanto a las motos náuticas, la campaña se centrará especialmente en prevenir accidentes y garantizar el respeto a las zonas de baño, velando por el uso responsable de estos vehículos. Las principales infracciones registradas en campañas anteriores también fueron la ausencia de seguro y la falta de titulación habilitante.