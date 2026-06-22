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Galicia

Galicia registró una okupación cada 100.000 habitantes en el primer trimestre

Un informe del CGPJ revela que aumentan las demandas en relación con 2025

Efe
22/06/2026 18:37
Imagen referencial de una situación con okupas
Archivo El Ideal Gallego 
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Galicia registró una okupación cada 100.000 habitantes, hasta un total de 26, en el primer trimestre del año, según el informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’, hecho público este lunes por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

El estudio refleja que en el periodo estudiado los tribunales de instancia gallegos ingresaron 26 demandas por okupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, frente a las 22 de las mismas fechas de 2025.

En relación al número de procedimientos ingresados con la población, en Galicia se registraron 1 por cada 100.000 habitantes.

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Asimismo, los tribunales de instancia gallegos practicaron en el primer trimestre de este año 156 lanzamientos, un 50,2% menos que en 2025.

De ellos, 114 fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por impagos de alquiler, los cuales descendieron un 57,5%.

Otros 33 correspondieron a ejecuciones hipotecarias -un 3,1% más- y, los nueve restantes, derivaron de otras causas.

En Galicia, en el periodo estudiado, se practicaron, por cada 100.000 habitantes, 4,2 lanzamientos derivados de la LAU; y 1,2, de ejecuciones hipotecarias.

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En el conjunto del Estado, los lanzamientos ejecutados entre enero y marzo descendieron un 45,4% respecto a las mismas fechas de 2025.

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en la comunidad en el primer trimestre del año descendió un 1,3%, en comparación a las mismas fechas de 2025.

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En el periodo estudiado se presentaron 222 procedimientos que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor, frente a los 225 del año anterior.

Los órganos judiciales gallegos registraron durante el primer trimestre de este año 748 concursos, un 5,9% más que en el mismo periodo de 2025.

En la comunidad se presentaron, en el periodo estudiado, un total de 27,6 concursos por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media estatal, que se situó en 38,9.

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En el primer trimestre de 2026 se registraron en las Secciones de lo Social 1.809 demandas por despido, cifra que muestra un aumento del 13,4% respecto a las presentadas el año anterior.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad interpuestas en las Secciones de lo Social, 1.970, fue un 30,9% inferior al registrado en el mismo periodo de 2025.

El estudio, además, muestra un aumento de los procedimientos monitorios presentados entre enero y marzo de 2026 en los tribunales de instancia.

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En Galicia se interpusieron 9.916, frente a los 23.967 del año anterior, lo que supuso un descenso interanual del 58,6%.

El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

La mediación es obligatoria para la presentación de un proceso monitorio desde el 3 de abril, lo que ha podido tener impacto en el número de procedimientos presentados antes de esa fecha, informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en un comunicado.

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