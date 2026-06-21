Muere una mujer ahogada en la playa de Broña, en Outes

Emergencias 112

Una mujer ha fallecido este domingo ahogada en la playa de Broña, en la parroquia de San Cosme de Outeiro del ayuntamiento coruñés de Outes, según ha informado el servicio de atención a emergencias 112 Galicia.

Los socorristas retiraron el cuerpo de la fallecida del agua, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Hasta el lugar del incidente se desplazaron agentes de la Guardia Civil, efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y miembros del Grupo de Emergencias Supramunicipales (GES) de Noia.