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Galicia

La Xunta realizará el próximo jueves y viernes pruebas del funcionamiento de las sirenas de aviso en 41 presas

Europa Press
21/06/2026 11:57
La presa de Cecebre, en un momento de máxima capacidad
La presa de Cecebre, en un momento de máxima capacidad
Pedro Puig
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La Xunta ha avanzado que realizará el próximo jueves y viernes, 25 y 26 de junio, pruebas del funcionamiento de las sirenas de aviso a la población adscritas a 41 presas gallegas.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, estas pruebas tienen como objetivo que la población de las zonas afectadas y los medios y recursos adscritos al plan Inungal se familiaricen con el sonido de las sirenas; y comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de activación.

Durante la prueba sonora se activarán más de un centenar de sirenas situadas por todo el territorio, con la colaboración de los titulares de las infraestructuras, es decir, Alúmina, Emalcsa, Endesa, Iberdrola, PHG, Naturgy, Xeal, Adelanta y Augas de Galicia.

Embalse de Cecebre

Las sirenas del embalse de Cecebre sonarán el día 25 dentro de un simulacro de inundación

Más información

También participará personal dependiente de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, así como miembros de Protección Civil de los ayuntamientos afectados, junto con personal de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

Además, se activarán las cuatro sirenas adscritas al plan de emergencia exterior de la balsa de lodos rojos situada en Xove.

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