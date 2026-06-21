La ola de calor trae riesgo de tormentas muy fuertes en Galicia

Vista del toro de Osborne, situado en lo alto de una montaña de Becerreá, Lugo EFE

La primera ola de calor de la temporada ha arrancado este domingo en España con temperaturas superiores a 39-40 grados y riesgo de tormentas muy fuertes en Galicia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ido alertando en los últimos días acerca de la llegada de este fenómeno meteorológico, que coincide con el inicio del verano y durará al menos hasta el próximo miércoles. Su día álgido está previsto, en principio, para el martes.

En un mensaje en X, este organismo ha advertido hoy de "tormentas muy fuertes en el este de Galicia".

Además, la Xunta ha activado este domingo -según avisó el día anterior- el nivel rojo de alerta a varias zonas de la comunidad, entre ellas áreas del interior de A Coruña, el centro de Lugo, lugares de montaña de esta provincia y de la de Ourense y en localidades del interior de Pontevedra.

El "día álgido" de la ola de calor

Según la Aemet, el fenómeno incrementará el riesgo de incendios y afectará a los valles fluviales del cuadrante suroccidental y del Ebro, depresiones del nordeste, el Cantábrico Oriental y el interior de Baleares.

La agencia ha explicado que una dorsal situada sobre Europa ha contribuido a formar una situación de bloqueo que favorecerá el descuelgue de una dana al oeste de la península ibérica desde este domingo.

Esos elementos "favorecerán el desplazamiento hacia el norte de la masa sahariana, seca y muy cálida, lo que, unido a la elevada insolación propia de esta época del año" derivara en este episodio.

Por ello habrá un "nivel de peligro importante en las horas centrales del día, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables, con noches muy cálidas en amplias zonas".

Llega la primera ola de calor con el mercurio por encima de los 40 grados Más información

Además, también irá en aumento "el nivel de peligro de incendio", lo que vendrá unido a "la posible ocurrencia de tormentas secas o con escasa precipitación".

El martes se alcanzará el "punto álgido del episodio" y a partir del miércoles comenzarán los descensos térmicos, a excepción del Cantábrico.

Desde la Secretaría General de Protección Civil se ha pedido a los ciudadanos que limiten la exposición al sol, que se mantengan en lugares ventilados, beban frecuentemente agua o líquidos o eviten ejercicios físicos en horas centrales.

Golpe de calor: cómo actuar en caso de sufrir uno Más información

Se insta asimismo a prevenir incendios forestales, prestando especial atención a las normas de cada comunidad autónoma y sobre periodos autorizados para realizar quemas de rastrojo; evitando arrojar cigarrillos, basuras y botellas de vidrio.