La Xunta analiza las zonas de Ourense afectadas por las lluvias

Diego Calvo, durante su intervención en un acto el pasado 2 de junio Pedro Eliseo Agrelo Trigo (Efe)

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, visitó este viernes en la localidad ourensana de Vilamartín de Valdeorras las zonas afectadas por las intensas lluvias registradas esta semana, donde explicó que la Administración autonómica analiza la situación para ayudar a solucionar los daños.

En declaraciones a los medios, el conselleiro trasladó todo el apoyo del Gobierno gallego a los vecinos y a la regidora, Sherezade Núñez, y explicó que analizan cuáles son los desperfectos para tratar de “echar una mano e intentar subsanarlos”.

Según indicó, en esta localidad se trata de rehabilitar la circulación en las carreteras para evitar que queden vecinos incomunicados y destacó que, afortunadamente, no se registraron daños personales.

Calvo consideró necesario hacer una reflexión sobre las obras y actuaciones que se necesitan llevar a cabo para que una situación de este tipo no se vuelva a ocurrir, así como para tratar de subsanar, en la medida de lo posible, los desperfectos.

Estar con los vecinos

Asimismo, recordó que este pasado jueves la conselleira de Vivenda e Planificación das Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitó otro de los puntos más afectados, Viana do Bolo. “Creo que en estos momentos lo que corresponde es estar al lado de los vecinos y, a partir de ahí, ver cómo podemos echar una mano”, sostuvo el conselleiro.

Los daños causados por las intensas lluvias en varios puntos de la provincia de Ourense como Viana do Bolo, Vilamartín de Valdeorras y Vilardevós empiezan a ser cuantificados por las administraciones.

Unos desperfectos ante los que el alcalde de Viana, Germán García-Ávila, consideró necesario la declaración de zona catastrófica.

“Esto es un tsumani, todo arrasado”, aseguró a los medios García-Ávila, que sostuvo que en su localidad se dan “de libro” las circunstancias para que esta declaración sea aprobada por las administraciones competentes.

Sin capacidad

El alcalde de este municipio en el que las lluvias han llegado a afectar a viviendas enteras reconoció que el Ayuntamiento no está capacitado para hacer la valoración técnica de todo lo que se necesita invertir para solucionar la situación, pero dijo que otras administraciones como la Xunta sí pueden contribuir para, a partir de ahí, decidir las medidas a adoptar.

“Vamos a recurrir a todo lo necesario para que los vecinos puedan volver a desarrollar su vida con normalidad”, dijo el regidor.

Y es que, según explicó, en Viana do Bolo hay cuatro aldeas muy afectadas: A Bouza, Pixeiros, O Castro y Prado Cabalos.

García-Ávila consideró que las cortas hechas tras los incendios, en las que “no se retiró la maleza”, permitieron que el agua “transcurriese sin problema” y empezase a arrastrar todo el material orgánico que provocó la situación.