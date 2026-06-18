Spigal es el sistema del Gobierno gallego que “no viene a apagar incendios por sí solo” pero sí a ayudar

Un helicóptero descarga agua sobre un incendio forestal en la localidad coruñesa de Padrón el 13 de junio Xoán Rey (Efe)

Spigal es un sistema nuevo y avanzado pionero en España que permite simular cuál va ser el comportamiento de los grandes incendios forestales y predecir su expansión en el territorio, de modo que aunque “no viene a apagar incendios por sí solo” sí a “ayudar” en la toma de decisiones de gestión en tiempo real.

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, puso el acento en esta importante ayuda en la presentación este jueves en Santiago de la herramienta diseñada y puesta en marcha por la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático a través de MeteoGalicia.

“No me dejo de sorprender”, admitió Calvo de este Sistema de Propagación de Incendios de Galicia (Spigal) que permitirá dotar al operativo de lucha contra el fuego de la Xunta de una herramienta tecnológica propia con capacidad para adaptarse a la realidad en vivo, comparar distintos escenarios de evolución de un mismo incendio, evaluar las medidas y actuaciones en materia de extinción y analizar “a toro pasado”.

‘Spigal’ ha superado ya una fase de pruebas a partir de los datos reales de los incendios del verano pasado y está listo para entrar en funcionamiento de forma preoperativa. Por tanto, se pondrá a disposición del Servizo Galego de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais este verano.

Visor asociado

La gran ventaja del sistema, como se detalló, es que lleva un visor asociado en el cual integra los datos en tiempo real (hora y localización del inicio, humo, viento y vegetación) para que las simulaciones se puedan ajustar de forma continua, también permite calcular la propagación de incendios que llevan tiempo activos y tienen un perímetro determinado.

Además, tiene una gran capacidad de procesamiento, ofreciendo en apenas media hora una simulación de cuál va a ser la evolución del fuego en las siguientes doce horas.

La tipología de los fuegos ha ido cambiando en Galicia en las últimas décadas y son cada vez más frecuentes los grandes incendios –afectan a una superficie de más de 500 hectáreas–, una tendencia constatada a nivel mundial.

Este cambio hace que los factores meteorológicos tengan más valor en este ámbito, por su utilidad para anticipar el riesgo de incendios y para abordar y planificar su extinción.

Las Consellerías de Medio Ambiente y Medio Rural mantienen una estrecha colaboración desde hace años para poner a disposición de la Dirección Xeral de Defensa do Monte los datos de las estaciones meteorológicas operadas por MeteoGalicia, de la Rede galega de detección de rayos y del radar de Cuntis, así como las previsiones de sus modelos de alta resolución.

Esto sirve para calcular diariamente el IRDI (índice de riesgo de incendios forestales), realizar boletines informativos y conocer la evolución de la atmósfera en el lugar del foco, lo que permite anticipar su comportamiento y ayudar en las maniobras y en las labores de extinción.