Gómez Caamaño reivindica Galicia como "referente internacional" en investigación sanitaria gracias a sus tres institutos

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño EFE

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha destacado este jueves que Galicia es un "referente internacional" en investigación sanitaria y biotecnología gracias a la capacidad de sus tres institutos.

Tal y como recogen en un comunicado, el titular de la cartera sanitaria, ha inaugurado la Jornada BiointegraSaúde que se celebra en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.

En su intervención, el conselleiro ha subrayado que la Xunta "apuesta decididamente" por el talento investigador, "creando las condiciones necesarias para que pueda desarrollarse y consolidarse en Galicia".

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Al respecto, Gómez Caamaño ha destacado diversas medidas puestas en marcha por el Gobierno gallego, como la creación de la categoría profesional estatutario específico para el personal investigador sanitario, el impulso de convocatorias extraordinarias de empleo y, además, la formalización de convenios colectivos que contribuyen a reforzar la estabilidad de estos profesionales.

El máximo responsable del Sergas tacha de "estratégica" la decisión de integrar los tres institutos gallegos en el sector público. Gracias a esta medida, ha apuntado, nació una potente red investigadora que "multiplica los recursos, conecta el conocimiento y acelera las soluciones".

Por último, ha felicitado a las tres directoras científicas de los institutos gallegos y a todos los investigadores por su labor, "que va más allá del estricto deber profesional, posibilitando que Galicia sea una tierra más sabia y con más futuro".