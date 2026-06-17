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Galicia

La Fiscalía Superior de Galicia se incorpora a red de municipios contra el acoso escolar

Efe
17/06/2026 20:57
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y la fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró, firmaron este lunes un convenio para la lucha contra el acoso escolar
María del Carmen Eiró y Román Rodríguez, durante la firma del convenio para la lucha contra el acoso escolar
EFE
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 La Fiscalía Superior de Galicia se ha incorporado a la red de municipios contra el acoso escolar, impulsada por la Xunta en colaboración con la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), para combatir el acoso escolar mediante iniciativas cooperativas e integrales que refuercen la capacidad de respuesta.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, y la fiscal superior de Galicia, María del Carmen Eiró, han firmado este miércoles un convenio de colaboración para luchar contra el acoso, especialmente en municipios del ámbito rural, como parte de una red con 106 ayuntamientos adscritos.

Rodríguez ha asegurado que el objetivo de este acuerdo es ofrecer "una respuesta eficiente y eficaz, no solo desde el sistema educativo, sino desde todo el marco institucional", ya que los casos de acoso suelen estar relacionados con otros aspectos como el absentismo escolar o problemas más amplios.

Uno de los accesos del CEIP San Pedro de Visma

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"Se trata de un reto complejo que requiere la participación de todos", ha comentado, indicando cuerpos y fuerzas de seguridad, centros educativos, docentes, familias y alumnos, además de instituciones y administraciones.

Para dinamizar la red de municipios contra el acoso escolar la Administración está elaborando un decreto para instituir órganos regionales y provinciales promotores de iniciativas a partir del próximo curso escolar.

La colaboración con la Fiscalía, según el conselleiro, permitirá "reforzar la coordinación entre las instituciones y entidades locales para prevenir, detectar y abordar eficazmente los casos de acoso escolar y ciberacoso en el ámbito escolar".

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Además, favorecerá establecer un seguimiento continuo de los posibles casos, ofrecer apoyo a los centros en estas situaciones, promover la prevención, fomentar la formación e impulsar estrategias de detección temprana.

En virtud del acuerdo, la Consellería se compromete a promover una formación integral a profesionales de los sectores de educación, sanidad, servicios sociales y personal administrativo de los municipios integrantes de dicha red.

Por su parte, la Fiscalía General de Galicia pondrá a disposición de todas las instituciones implicadas su conocimiento y experiencia.

En este sentido, participará en la formación especializada, difundirá buenas prácticas e iniciativas de prevención y promoverá intervenciones extrajudiciales restaurativas cuando proceda.

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