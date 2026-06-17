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Galicia

Galicia perderá unos 8.080 habitantes hasta 2041, pese al aumento de extranjeros

Ep
17/06/2026 12:08
Una mujer pasea un bebé en la plaza del Balneario de Arteixo
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Galicia rondará en 2041 los 2.713.065 habitantes, lo que supone casi 8.080 menos que en 2026, según la estadística de Proyecciones de Población publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogida por Europa Press.

Todo ello pese a que la Comunidad ganará más de 226.000 extranjeros en los próximos 15 años. Sin embargo, la población española en Galicia bajará en más de 234.000 personas.

Los nacimientos en Galicia crecieron en marzo, pero la natalidad del primer trimestre es inferior a 2025

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A nivel nacional, España alcanzará los 53,8 millones de personas, 3,9 millones más, según las estimaciones del INE, gracias al empujón de los extranjeros, que crecerán en 5,7 millones de personas en los próximos 15 años.

Por provincias, todas las regiones gallegas perderán población excepto A Coruña, que ganará más de 13.800 habitantes, al atraer más de 96.300 extranjeros en los próximos 15 años. Por su parte, Lugo perderá 8.948 personas; Ourense, más de 2.550 y Pontevedra, 17.302.

El INE también publica este miércoles la estadística de Proyecciones de hogares, que indica que el tamaño medio de los hogares gallegos caerá de 2,38 a 2,25 personas.

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