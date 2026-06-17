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Galicia

Detenido en Ourense un hombre tras acuchillar a su exmujer 

Ep
17/06/2026 12:03
Policía Nacional
Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Archivo El Ideal Gallego
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La Policía Nacional ha detenido a un hombre tras agredir a una mujer, su expareja, con arma blanca este miércoles en Ourense. Los hechos se investigan como un supuesto acto de violencia machista.

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del caso, los hechos tuvieron lugar a primera hora de esta mañana, pasadas las 7.30 horas, en el barrio de San Francisco. La agresión se produjo en el interior de la vivienda y en el portal.

La unidad especializada en estos casos, la de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), investiga lo ocurrido como un supuesto caso de violencia de género.

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Si bien todavía no han trascendido más datos, sí se ha confirmado que la vida de la mujer, nacida en 2003 y que ha tenido que ser trasladada al hospital, no corre peligro.

En declaraciones a los medios, el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, ha confirmado este extremo, detallando que la víctima tiene cortes en los brazos, una muñeca fracturada y un golpe en la cabeza.

Además, ha ratificado que contra el hombre no constaba ninguna denuncia previa por violencia de género y que la víctima no constaba en el sistema Viogen.

La pareja tiene dos hijos en común que estaban en el interior del domicilio en el momento de los hechos pero que no han sufrido ningún daño. Ahora, están al cuidado de un familiar.

Eladio Santos ha lamentado una agresión que ya califica de machista y ha animado a dejar trabajar e investigar a las fuerzas del orden.

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