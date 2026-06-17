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Galicia

Buscan a un hombre que agredió a su expareja y escapó con su bebé, que fue hallado en Ponte Caldelas

Ep
17/06/2026 15:19
Dependencias de la Guardia Civil en O Porriño
Imagen de archivo de dos coches de la Guardia Civil
GUARDIA CIVIL
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La Guardia Civil busca a un hombre, de 43 años de edad, que agredió a su expareja en Ponte Caldelas y escapó con su bebé, que fue hallado sano y salvo al lado de la casa rectoral y del cementerio.

Según fuentes de la Benemérita consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 16.30 horas de este martes, cuando el varón agredió a la mujer, huyendo al monte con el niño.

Policía Nacional

Detenido en Ourense un hombre tras acuchillar a su exmujer

Más información

Por ello, se puso en marcha un enorme operativo de búsqueda, ya que "estaba en juego la vida de un bebé". En él estuvieron presentes un helicóptero, drones, perros de detección de personas, "incontables" patrullas e incluso Seprona.

Horas después, el bebé fue localizado con vida al lado de la casa rectoral, donde lo había dejado el varón.

Sin embargo, este miércoles continúa la búsqueda del presunto agresor, al cual ya le constaba una orden de búsqueda y detención por un caso previo.

Vecinos de la zona han mostrado su preocupación ante la situación que viven en las últimas horas. Según indican a Europa Press, en varias ocasiones previas oyeron gritar a la mujer pidiendo ayuda. No obstante, una vez acudían a su auxilio les decía que no pasaba nada.

Asustados, han decidido no salir de casa en las últimas horas hasta que den con el paradero del varón, indican.

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