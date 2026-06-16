Una app e IA, apuestas de la Xunta para agilizar la respuesta a los incendios

Un efectivo de la UME participa en la extinción del incendio del municipio ourensano de Chandrexa de Queixa durante la ola de fuegos del pasado verano Brais Lorenzo (Efe)

La Xunta de Galicia lanzó este martes una aplicación móvil (app) para que los ciudadanos puedan alertar de incendios forestales e incorporó inteligencia artificial (IA) a su sistema de detección de fuegos para reducir los tiempos de reacción del dispositivo.

Estas dos novedades fueron presentadas durante un desayuno informativo, en el que la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, señaló que el tiempo medio de reacción está actualmente en los 20 minutos y el objetivo es “anticiparse y llegar antes”.

Desde este martes está disponible para descarga ALume, una aplicación móvil para que cualquier persona alerte de un incendio, como ya ocurre con el teléfono 085.

La app permite avisar de un fuego marcando el lugar en el mapa y, de forma opcional, adjuntar una fotografía, un audio u observaciones por escrito para dar más información.

La alerta llega automáticamente al centro de coordinación provincial correspondiente y no recoge ninguna información de la persona que envía el aviso más allá de su localización.

"Muy intuitiva y de fácil uso"

“Se primó la experiencia del usuario” y hacerla “muy intuitiva y de fácil uso”, explicó el coordinador de sistemas informáticos de la Dirección Xeral de Defensa do Monte, Gustavo Álvarez Bea.

La Xunta también apostó por utilizar la IA en la detección de incendios, con un modelo entrenado con miles de imágenes de la red de cámaras instaladas en espacios forestales.

El modelo es capaz de detectar una columna de humo en las imágenes a quince kilómetros de distancia o incluso 25, si hay mucha visibilidad, y se han incluido mecanismos para evitar falsas alertas por humo de chimeneas industriales o de quemas autorizadas.

“El secreto de esto es entrenar al modelo”, insistió Álvarez Bea, que recordó que empezaron a desplegar la red de cámaras en 2018. Este año se aumentaron un 30% las cámaras de vigilancia, que pasaron de 181 a 241, detalló la conselleira, que recordó que el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) de 2026 cuenta con una dotación récord de 213 millones de euros.

Se incorporaron tres drones para utilizar en zonas de difícil acceso y cuatro medios aéreos, que elevan la cifra total a 24, así como 16 nuevos bulldozers.

La conselleira recordó que el 31 de mayo acabó el plazo obligatorio para que los propietarios de terrenos gestionen la biomasa en las franjas que rodean núcleos de población y aseguró que “no es cierto” que las fajas secundarias estén sin limpiar.

Fajas secundarias

“Hay fajas secundarias que están perfectamente limpias. Hay otras que unas parcelas estarán o no”, dijo Gómez, que insistió en que la responsabilidad es primero de los propietarios y después de los ayuntamientos.

Estos tienen que notificar a los propietarios su obligación de desbrozar y, en caso de no localizarlos, comunicarlo, y recordó que pueden incluir esos casos en las diez hectáreas que cada ayuntamiento puede solicitar a Seaga para que se encargue de su limpieza.

Gómez también instó a que los propietarios planifiquen con tiempo los desbroces porque las empresas que se dedican a ello están desbordadas. “El convenio de fajas está para ayudar.

En las parroquias priorizadas pueden contratar con Seaga, en las que no se puede, cada propietario es responsable de limpiar sus parcelas”, resumió la conselleira, que señaló que el 30% de los 299 municipios adheridos al convenio ha solicitado actuaciones.

Abanca entrega 511 equipos de extinción a los municipios de la provincia de Ourense

Por su parte, Abanca y Afundación entregaron 511 equipos de extinción de incendios forestales a los municipios de la provincia de Ourense, con la colaboración y el apoyo logístico de la Diputación de Ourense.

Los lotes suministrados fueron diseñados “específicamente para optimizar” las labores de extinción en entornos rurales y facilitar una actuación ágil antes de la llegada de los servicios de emergencia, destacó Abanca.

Así, cada kit está compuesto por una mochila rígida con lanza de doble acción que expulsa agua de forma continua y un batefuegos para sofocar las llamas sobre el terreno.

El número de kits por municipio se determinó en función de su extensión, garantizando una cobertura proporcional a las necesidades de cada uno. El director territorial de Abanca en Ourense, José María Jardón reivindicó “compromiso absoluto” de Abanca con el rural.

Esta entrega constituye la partida principal de un lote de 1.053 kits adquiridos por el banco y su obra social. El resto se distribuirán en otras zonas identificadas como vulnerables de Lugo, León, Extremadura y Asturias.