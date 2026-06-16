Una app ciudadana e IA, apuestas de la Xunta para agilizar la respuesta a los incendios

Una brigada trabaja en la extinción de un incendio forestal Xunta de Galicai

La Xunta de Galicia ha lanzado este martes una aplicación móvil para que los ciudadanos puedan alertar de incendios forestales y ha incorporado inteligencia artificial a su sistema de detección de fuegos para reducir los tiempos de reacción del dispositivo.

Estas dos novedades han sido presentadas durante un desayuno informativo, en el que la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha señalado que el tiempo medio de reacción está actualmente en los 20 minutos y el objetivo es "anticiparse y llegar antes".

Desde hoy está disponible para descarga ALume, una aplicación móvil para que cualquier persona alerte de un incendio, como ya ocurre con el teléfono 085.

La app permite avisar de un fuego marcando el lugar en el mapa y, de forma opcional, adjuntar una fotografía, un audio u observaciones por escrito para dar más información.

La alerta llega automáticamente al centro de coordinación provincial correspondiente y no recoge ninguna información de la persona que envía el aviso más allá de su localización.

"Se primó la experiencia del usuario" y hacerla "muy intuitiva y de fácil uso", ha explicado el coordinador de sistemas informáticos de la Dirección Xeral de Defensa do Monte, Gustavo Álvarez Bea.

La Xunta también ha apostado por utilizar inteligencia artificial en la detección de incendios, con un modelo entrenado con miles de imágenes de la red de cámaras instaladas en espacios forestales.

El modelo es capaz de detectar una columna de humo en las imágenes a 15 kilómetros de distancia o incluso 25, si hay mucha visibilidad, y se han incluido mecanismos para evitar falsas alertas por humo de chimeneas industriales o de quemas autorizadas.

"El secreto de esto es entrenar al modelo", ha insistido Álvarez Bea, que ha recordado que empezaron a desplegar la red de cámaras en 2018.

Este año se han aumentado un 30 % las cámaras de vigilancia, que han pasado de 181 a 241, ha detallado la conselleira, que ha recordado que el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) de 2026 cuenta con una dotación récord de 213 millones de euros.

Se han incorporado tres drones para utilizar en zonas de difícil acceso y cuatro medios aéreos, que elevan la cifra total a 24, así como 16 nuevos bulldozers.

Fajas secundarias

La conselleira ha recordado que el 31 de mayo acabó el plazo obligatorio para que los propietarios de terrenos gestionen la biomasa en las franjas que rodean núcleos de población y ha asegurado que "no es cierto" que las fajas secundarias estén sin limpiar.

"Hay fajas secundarias que están perfectamente limpias. Hay otras que unas parcelas estarán o no", ha dicho Gómez, que ha insistido en que la responsabilidad es primero de los propietarios y después de los ayuntamientos.

Estos tienen que notificar a los propietarios su obligación de desbrozar y, en caso de no localizarlos, comunicarlo, y ha recordado que pueden incluir esos casos en las 10 hectáreas que cada ayuntamiento puede solicitar a Seaga para que se encargue de su limpieza.

Gómez también ha instado a que los propietarios planifiquen con tiempo los desbroces porque las empresas que se dedican a ello están desbordadas.

"El convenio de fajas está para ayudar. En las parroquias priorizadas pueden contratar con Seaga, en las que no se puede, cada propietario es responsable de limpiar sus parcelas", ha resumido la conselleira, que ha señalado que el 30 % de los 299 municipios adheridos al convenio ha solicitado actuaciones.