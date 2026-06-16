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Galicia

Los embalses gallegos continúan por encima del 80%, pese a un ligero descenso la última semana

Europa Press
16/06/2026 17:20
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Vista general del embalse de Castrelo de Miño
Archivo El Ideal Gallego 
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Los embalses gallegos se sitúan en el 82,5%, un punto menos que hace un semana, con un total de 3.066 hectómetros cúbicos (hm3), según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica este martes.

En detalle, las presas de Miño-Sil, las más caudalosas están en el 84,4% (era el 85,1% hace siete días), con 2.558 hectómetros cúbicos. Supone menos que hace un año, pero más que en la media de la última década.

En lo tocante a Galicia Costa, la reserva baja a 508 hm3, en el 74,3% del total, casi dos puntos menos que la semana anterior. Está por encima del dato de hace un año, aunque inferior a la media de los últimos 10 años.

Las precipitaciones han sido escasas en la vertiente atlántica y prácticamente nulas en la vertiente mediterránea. La máxima se ha producido en Madrid Retiro con (22,4 l/m2).

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