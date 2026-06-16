La consellería de Medio Ambiente anima a protegerse del sol este verano

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez Archivo El Ideal Gallego

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, animó a la población a consultar la información que ofrece Meteogalicia sobre radiación ultravioleta para protegerse de los efectos del sol durante el verano y disfrutar de las playas y de las actividades al aire libre de una forma segura y responsable.

Durante una visita a la playa urbana de Laxe, Ángeles Vázquez subrayó que, en un contexto de cambio climático en el que los episodios de calor intenso y los periodos con elevados niveles de radiación solar son cada vez más frecuentes, resulta "esencial" adoptar hábitos de prevención para proteger la salud.

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Así, destacó el esfuerzo de Meteogalicia para ofrecer información detallada sobre el índice ultravioleta para todos los ayuntamientos gallegos con previsión hora a hora para el propio día y las dos jornadas siguientes.

"Es importante adoptar medidas de protección independientemente de la sensación térmica", según advirtió la conselleira. Meteogalicia cuenta con cinco estaciones de medición para este aspecto, en Ribadeo, Ferrol, Marín, Baiona y Cervantes, cuyos datos están a disposición de la ciudadanía a través de la página web del organismo.