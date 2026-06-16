Galicia tiene 120 ambulancias para el servicio de emergencias, que celebra 30 aniversario

El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño (4d), junto al director del 061, Román Gómez (4i), clausuró el acto del 30 aniversario de creación del 061, este martes en Santiago EFE

El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, destacó este martes que el servicio de emergencias 061, una fundación que celebra su 30 aniversario, cuenta con 120 ambulancias y dos helicópteros para cubrir Galicia.

Hace treinta años, ese servicio disponía de solo ocho ambulancias medicalizadas y 75 ambulancias de soporte vital básico, según datos de la fundación.

Caamaño destacó la calidad del servicio y señalo como prueba de ello que los usuarios del 061 cualifican ese servicio de sobresaliente, con una valoración global de 94 puntos sobre 100.

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Cerca de 1.500 profesionales, entre médicos, enfermeros, operadores, técnicos de emergencias y personal de coordinación y transporte, integran un equipo que, según el conselleiro, responde a las necesidades de asistencia urgente.

Ese equipo atiende a un millón de llamadas telefónicas cada año y responde a 94% de ellas en menos de 10 segundos, según la Xunta.

El 061, que alude al número de teléfono de contacto directo con equipos de atención médica de urgencias, permanece en varios puntos de España, pese a que la Unión Europea estableció como número único de urgencias el 112, que a diferencia del anterior es completamente gratuito.

A la celebración del aniversario acudieron varios representantes del Gobierno gallego, además del director de dicha fundación pública, Román Gómez.