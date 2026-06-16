El PP rechaza las medidas del BNG para regular las viviendas turísticas

Vista del Pleno del Parlamento de Galicia este martes Xurxo Martínez (Efe)

El PPdeG rechazó este martes en el Pleno del Parlamento la toma en consideración de una proposición de ley del BNG, apoyada por PSdeG y el diputado del Grupo Mixto, para regular las Viviendas de Uso Turístico (VUT).

La diputada del BNG Saleta Chao destacó “la crisis sin precedentes” que sufren los ciudadanos y aseguró que la Xunta alienta la tensión del mercado residencial con su “nula regulación e inspección sobre viviendas turísticas”.

Ante esta situación, su grupo defendió la admisión a trámite de una proposición de ley sobre el régimen jurídico de las VUT para hacer frente al alza de precios de la vivienda y a la contracción de la oferta en el ámbito del alquiler.

Entre otras medidas, el BNG proponía que la Xunta analice el perfil de las propietarias de las VUT, especialmente los grupos de inversión; también estudiar la alta concentración de estas viviendas en determinadas localidades y su incidencia en el mercado residencial. Y además, que la Xunta declarase algunas localidades como zonas de mercado residencial tensionado.

“La Xunta tiene que dejar la inacción, blindar la función social de la vivienda y frenar su uso especulativo”, concluyó Chao.

El diputado del PPdeG Moisés Rodríguez aseguró que su grupo no niega la necesidad de regular sobre esta cuestión, pero reprochó al BNG que pretenda tratar todos los casos por igual, ya que con sus medidas, dijo, no se busca regular sino paralizar.

“Un problema que tiene muchas causas no puede tener una única solución”, afirmó Rodríguez, que instó a Chao a salir a la calle e indagar sobre quiénes son las propietarias de las VUT; “se sorprendería”, le indicó y, además, acusó a Chao de “odio al turista”.