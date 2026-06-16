Antonio Gómez Caamaño reivindica al 061 en su 30 aniversario

El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño (4d), junto al director del 061, Román Gómez (4i), clausuró el acto del 30 aniversario de creación del 061, este martes en Santiago Xurxo Martínez (Efe)

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reivindicó el papel del 061 en su 30 aniversario, calificándolo como un “ejemplo de servicio público, de personas que cuidan a personas”.

El responsable sanitario clausuró el acto del aniversario de la creación del 061, celebrado en Santiago de Compostela.

“Personas que cuidan a personas a todas horas, todos los días del año. Una trayectoria de 30 años de un servicio inicialmente modesto, con recursos limitados, que se ha transformado realmente en una red compleja, que capilariza totalmente toda aquella asistencia urgente en la comunidad, con excelentes profesionales y con una actividad realmente intensa”, destacó Gómez Caamaño.

El conselleiro aportó algunos datos, como que en 2025 el servicio recibió cerca de un millón de llamadas, “con una capacidad de respuesta realmente espectacular, ya que el 24% se resolvían en menos de diez segundos”, así como movilizaciones asistenciales, unas 330.000.

“Una historia larga que creo que es un ejemplo de una manera de hacer las cosas. Con profesionales totalmente comprometidos, con gente que está siempre al servicio de los demás y que hacen que Galicia sea realmente número uno en el manejo de las urgencias en el territorio”, concluyó.