Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Xunta plantea cambiar la PAU con doble verificación de pruebas y un banco de exámenes

Efe
15/06/2026 15:07
quintana. Pau en la facultad de filologÃ­a de la UDC. alumnos, inhibidores y trÃ¡fico
Éxámenes PAU
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Xunta ha presentado su propuesta para modificar las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Galicia con una doble revisión y verificación de cada modelo y un banco de exámenes para evitar los "errores evidentes" detectados en varias de las pruebas realizadas este año.

Las cambios que plantea la Xunta buscan también "avanzar en una prueba homogénea" en el conjunto de España, según han apuntado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, al presentar esta reforma que esperan que se aplique de manera "progresiva" desde la PAU del año que viene.

quintana. Pau en la facultad de filologÃ­a de la UDC. alumnos, inhibidores y trÃ¡fico

Aprueba el 96,25% de los estudiantes que hicieron la PAU en Galicia

Más información

Además de este objetivo de "asegurar condiciones más justas e igualitarias" para los estudiantes gallegos con respecto al resto de España, la reforma pretende establecer las "máximas garantías" con una "mayor coordinación e intervención real" en la toma de decisiones por parte de la Xunta.

quintana. Pau en la facultad de filologÃ­a de la UDC. alumnos, inhibidores y trÃ¡fico

La Xunta califica de “carrusel de errores” la PAU e insiste en sumarse al proceso

Más información

De este modo se creará una Comisión organizadora, adscrita a la Consellería de Educación, en la que participarán las universidades, que ahora van a ser consultadas sobre esta reforma en una reunión que se celebrará "en los próximos días".

Rueda ha considerado que los errores detectados en las pruebas este año demuestran que el modelo actual "puede ser mejorado" y uno de los aspectos que se incluirá es una mayor participación de los profesores de instituto.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Graduados de FP y Música Profesional del Liceo 2026

Graduación de los alumnos de FP y Música Profesional del Liceo
Redacción
Captura del video enviado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en el que ha asegurado este martes tras su imputación en la causa de Plus Ultra que "jamás" ha hecho gestiones ante ninguna "administración pública ni sector público en relación con el rescate" de la aerolínea. "Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad", ha garantizado en un vídeo remitido a los medios después de recibir esta mañana una notificación de la Audiencia Nacional citándolo como investigado para el próximo 2 de junio. Zapatero asegura en ese mensaje que "jamás" ha tenido ninguna sociedad mercantil, "ni en España ni fuera de España", ni directamente ni a través de terceros.

Zapatero solicita que no se le interrogue esta semana por las joyas pero sí por Plus Ultra para preparar más su defensa
EFE
quintana. Pau en la facultad de filologÃ­a de la UDC. alumnos, inhibidores y trÃ¡fico

La Xunta plantea cambiar la PAU con doble verificación de pruebas y un banco de exámenes
EFE
El ideal gallego

Estos serán los festivos de Galicia en 2027
EP