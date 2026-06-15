La Xunta plantea cambiar la PAU con doble verificación de pruebas y un banco de exámenes

Éxámenes PAU Quintana

La Xunta ha presentado su propuesta para modificar las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Galicia con una doble revisión y verificación de cada modelo y un banco de exámenes para evitar los "errores evidentes" detectados en varias de las pruebas realizadas este año.

Las cambios que plantea la Xunta buscan también "avanzar en una prueba homogénea" en el conjunto de España, según han apuntado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, al presentar esta reforma que esperan que se aplique de manera "progresiva" desde la PAU del año que viene.

Aprueba el 96,25% de los estudiantes que hicieron la PAU en Galicia Más información

Además de este objetivo de "asegurar condiciones más justas e igualitarias" para los estudiantes gallegos con respecto al resto de España, la reforma pretende establecer las "máximas garantías" con una "mayor coordinación e intervención real" en la toma de decisiones por parte de la Xunta.

La Xunta califica de “carrusel de errores” la PAU e insiste en sumarse al proceso Más información

De este modo se creará una Comisión organizadora, adscrita a la Consellería de Educación, en la que participarán las universidades, que ahora van a ser consultadas sobre esta reforma en una reunión que se celebrará "en los próximos días".

Rueda ha considerado que los errores detectados en las pruebas este año demuestran que el modelo actual "puede ser mejorado" y uno de los aspectos que se incluirá es una mayor participación de los profesores de instituto.