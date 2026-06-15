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Galicia

La Xunta abrirá en noviembre un centro de acogida para mujeres con problemas de adicciones

Efe
15/06/2026 13:49
Centro de acogida para mujeres con adiciones
La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha visitado esta mañana las obras del inmueble
Xunta de Galicia
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La Xunta de Galicia prevé la apertura, en el mes de noviembre próximo, en Santiago de Compostela, del primer centro de acogida para mujeres víctimas de violencia de género con problemas de adicciones.

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha visitado esta mañana las obras del inmueble, que dispondrá de 17 plazas, informa el Gobierno gallego en un comunicado.

García ha explicado que este nuevo centro será una realidad gracias al convenio de colaboración firmado con la Fundación Monte do Gozo-Proxecto Home por un montante de 960.000 euros, que dicha fundación invertirá en reformar y equipar un inmueble de su titularidad para albergar este servicio.

El centro ofrecerá una atención integral a las víctimas con el objetivo de ayudarlas a recuperar su autonomía personal y garantizarles un espacio seguro y de protección tanto a ellas como a sus hijos e hijas.

La conselleira ha afirmado que se trata de mujeres especialmente vulnerables, por el maltrato que sufrieron y por su adicción al alcohol u otras sustancias, por lo que necesitan una atención especializada centrada, en una primera fase, en el control y superación de las adicciones, para así poder atajar, en una fase posterior, las secuelas derivadas de la situación de violencia que padecieron y preparar su reincorporación a la vida autónoma.

Las obras de esta nueva casa de acogida ya están en marcha y su remate está previsto para el próximo mes de noviembre.

Este nuevo recurso ampliará la Rede Galega de Acollemento, que en la actualidad está formada por ocho centros y ofrece más de 80 plazas.

Estos equipamientos están situados en A Coruña, Ferrol, Lugo, Vigo, Ourense, Burela y Chantada, a los que hay que sumar el Centro de Recuperación Integral de Santiago, que actúa como centro coordinador.

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