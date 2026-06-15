Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Galicia, la comunidad en la que menos dependientes fallecen esperando prestación

Ep
15/06/2026 13:43
A nivel nacional, la lista de espera de la dependencia se ha incrementado en 7.293
El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un total de 1.365 personas están en lista de espera de dependencia en Galicia, una cifra que disminuyó un 10,5% desde el arranque del año, convirtiendo a la comunidad en la que menos porcentaje de personas esperando tiene (1,3%) y la que registro menor número de dependientes que fallecieron esperando prestación entre enero y mayo, un total de 34.

A nivel nacional, la lista de espera de la dependencia se ha incrementado en 7.293 solicitantes en lo que va de año y 13.503 han fallecido en las lista de la dependencia, uno cada 16 minutos de media. Hasta la fecha, 265.503 personas esperan recibir una prestación o ser valorados para obtener el grado que les abrirá la puerta al sistema de dependencia.

De las 265.503 personas, 110.108 están a la espera de valoración (41,5%) y 155.352 esperando prestaciones y servicios que tienen reconocidos (58,2%). Estos son datos aportados por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales realizados con datos oficiales hasta el 31 de mayo teniendo en cuenta los datos del Observatorio Estatal de la Dependencia.

En Galicia, el tiempo medio de espera está en 312 días, por debajo de la media nacional, y se ha reducido, además, en 12 días en lo que va de año.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Graduados de FP y Música Profesional del Liceo 2026

Graduación de los alumnos de FP y Música Profesional del Liceo
Redacción
Captura del video enviado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en el que ha asegurado este martes tras su imputación en la causa de Plus Ultra que "jamás" ha hecho gestiones ante ninguna "administración pública ni sector público en relación con el rescate" de la aerolínea. "Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad", ha garantizado en un vídeo remitido a los medios después de recibir esta mañana una notificación de la Audiencia Nacional citándolo como investigado para el próximo 2 de junio. Zapatero asegura en ese mensaje que "jamás" ha tenido ninguna sociedad mercantil, "ni en España ni fuera de España", ni directamente ni a través de terceros.

Zapatero solicita que no se le interrogue esta semana por las joyas pero sí por Plus Ultra para preparar más su defensa
EFE
quintana. Pau en la facultad de filologÃ­a de la UDC. alumnos, inhibidores y trÃ¡fico

La Xunta plantea cambiar la PAU con doble verificación de pruebas y un banco de exámenes
EFE
El ideal gallego

Estos serán los festivos de Galicia en 2027
EP