Galicia, la comunidad en la que menos dependientes fallecen esperando prestación

A nivel nacional, la lista de espera de la dependencia se ha incrementado en 7.293 El Ideal Gallego

Un total de 1.365 personas están en lista de espera de dependencia en Galicia, una cifra que disminuyó un 10,5% desde el arranque del año, convirtiendo a la comunidad en la que menos porcentaje de personas esperando tiene (1,3%) y la que registro menor número de dependientes que fallecieron esperando prestación entre enero y mayo, un total de 34.

A nivel nacional, la lista de espera de la dependencia se ha incrementado en 7.293 solicitantes en lo que va de año y 13.503 han fallecido en las lista de la dependencia, uno cada 16 minutos de media. Hasta la fecha, 265.503 personas esperan recibir una prestación o ser valorados para obtener el grado que les abrirá la puerta al sistema de dependencia.

De las 265.503 personas, 110.108 están a la espera de valoración (41,5%) y 155.352 esperando prestaciones y servicios que tienen reconocidos (58,2%). Estos son datos aportados por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales realizados con datos oficiales hasta el 31 de mayo teniendo en cuenta los datos del Observatorio Estatal de la Dependencia.

En Galicia, el tiempo medio de espera está en 312 días, por debajo de la media nacional, y se ha reducido, además, en 12 días en lo que va de año.