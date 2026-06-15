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Galicia

Estos serán los festivos de Galicia en 2027

Ep
15/06/2026 14:50
Fuegos artificiales el 25 de julio en Santiago
El Ideal Gallego
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El 19 de marzo, día de la festividad de San José, y el 17 de mayo, día en el que se celebran las Letras Gallegas, serán festivos en Galicia en 2027.

Así lo anunció este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su comparecencia atribuyes la reunión semanal de su Gobierno, que aprobó el calendario laboral para el próximo ejercicio.

El máximo mandatario autonómico explicó que al caer festivo el 25 de julio, motivo por el que 2027 será Año Santo, el Gobierno gallego opta como data por el 19 de marzo para que sea festivo.

Además, será domingo el 15 de agosto, por el que se marcará como festivo el 17 de mayo.

La normativa estatal establece 14 festivos de ámbito nacional, dos de ellos elegidos a los ayuntamientos y dos por las comunidades. Nueve sonido de carácter obligatorio y salvo que coincida en domingo, no pueden ser sustituidos: 1 de enero, Viernes Santo, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre; así como el 6, 8 y 25 de diciembre.

También serán festivos en Galicia el 6 de enero y el Jueves Santo.

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