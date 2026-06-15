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Galicia

Estabilizado el incendio forestal de Padrón, con situación 2 desactivada

Efe
15/06/2026 13:52
Los medios de extinción realizan labores de enfriamiento y vigilancia en el incendio de Padrón
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EFE
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El incendio forestal declarado el pasado viernes en el municipio de Padrón (A Coruña) ha sido dado como estabilizado este lunes y la Xunta ha desactivado la situación 2 de emergencia.

La Consellería do Medio Rural ha informado de que el fuego ha sido estabilizado a las 10:56 horas tras quemar 350 hectáreas, según las últimas estimaciones.

Además, se ha desactivado la situación 2 de emergencia, que se había decretado el sábado por la cercanía de las llamas a las poblaciones de Cruxeiras de Abaixo e Sobrerribas.

El incendio, que se extendió al municipio vecino de Teo, obligó también a realizar desalojos durante el fin de semana, marcado por las elevadas temperaturas.

El fuego fue declarado a las 16:01 horas del pasado viernes y para su extinción se han movilizado hasta ahora, de forma acumulada, siete técnicos, 70 agentes, 102 brigadas, 73 motobombas, cinco palas, nueve unidades técnicas de apoyo, ocho helicópteros y siete aviones.

El alcalde de Padrón, Anxo Rei Arca, ha explicado a EFE que la noche fue "muy favorable", lo que permitió estabilizar las llamas, aunque la previsión sobre cuándo se podrá dar por controlado del todo es "incierta" y los equipos se tendrán que mantener sobre el terreno "enfriando, regando y eliminando toda posibilidad de que se reactive".

"Es posible que veamos algún hilo de humo, alguna chimenea de humo dentro del perímetro del área afectada en los próximos días, porque hay combustible que va a quedar todavía latente", ha dicho.

Rei Arca ha confirmado que las llamas no han afectado a ninguna vivienda ni ha habido daños entre los vecinos ni los profesionales de extinción, pero "implica una pérdida de biodiversidad importantísima y un impacto paisajístico muy importante".

En cuanto al origen del incendio, ha señalado que "todo parece apuntar a que no ha sido intencionado" y que "lo más probable" es que empezara en una línea eléctrica.

La Xunta mantiene activa la situación 2 en el incendio forestal declarado el sábado por la noche en Boborás (Ourense), una medida preventiva decretada por la proximidad del fuego al núcleo de Vecoña.

De acuerdo con las últimas estimaciones, ese incendio afecta a unas 150 hectáreas

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