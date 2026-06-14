Feijóo reafirma que el modelo a seguir de su Gobierno será Galicia

Calvo, Feijóo, Rueda, Prado y Taboada, ayer en O Pino Xoán Rey (efe)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, regresó ayer un año más a la romería que el PP provincial organiza en O Pino para reafirmar un mensaje: Galicia, donde su sucesor, Alfonso Rueda, gobierna con una mayoría absoluta reeditada hace dos años en las urnas, “funciona”, es “un modelo conocido y reconocido” y quiere que sea “el modelo del Gobierno de España”.

Lo hizo ante unos 4.500 afiliados y simpatizantes (según cifras de la organización) desplazados en coches particulares y en decenas de autobuses hasta la carballeira de A Magdalena, donde le ha acompañado el secretario general del PP, Miguel Tellado; así como Rueda; su número ‘dos’ en el PPdeG, Paula Prado; y el líder del PP coruñés, Diego Calvo, además de varios conselleiros. La bienvenida corrió a cargo del alcalde de la localidad, Manuel Taboada.

Las altas temperaturas en Galicia, por encima de 30 grados en O Pino, no impidieron una afluencia significativa a la cita, que Feijóo reivindicó como “punto de encuentro”. Calvo le había animado en su intervención a volver “como presidente” de España y Feijóo dio a entender que su intención es no faltar a la próxima romería, pero ha admitido no saber “en qué condición lo hará” por las “fechas”.

En todo caso, garantizó que se propone lograr el cambio que “necesita” el país para pasar página de la etapa de Pedro Sánchez y rememoró que Rueda ya se sometió con éxito “al veredicto de los gallegos”. Lo hizo con un compromiso: “Dijo que quería que Galicia funcionase y en el ecuador de la legislatura se acredita que Galicia funciona”.

“Aquí no se está para resistir, se gobierna para servir; no se hacen maniobras de distracción, buscamos resultados; no se buscan enemigos, se buscan soluciones. Y eso se nota. Se nota el respeto en la lealtad institucional, en los servicios públicos y en las inversiones. Llegan proyectos de inversión porque la gente sabe que cuando la Xunta dice que sí es sí. Y que cuando dice no es que no se puede hacer, no es legal o no se cumplen los requisitos”, ha proclamado, con el anuncio de la planta de SAIC en Ferrolterra como telón de fondo.

Epitafio de Sánchez

Feijóo insistió así en que España necesita cambiar a un presidente cuyo “epitafio político” está escrito y es “señor P.S., las siglas de un fariseo que no cumplió nada de lo que prometió” por un “peregrino”, él, que despida el Xacobeo 2027 con los deberes hechos paso a paso.

Feijóo trasladó así unos compromisos “sin letra pequeña” y que pasan por un Gobierno que deje de “señalar” y de “perseguir al que no le vota” y que trabaje por un sistema de financiación que “no sea un chanchullo entre dos, una compraventa de apoyos”. “España tendrá un cambio, será sereno, honesto, profundo, ordenado”, ha expresado Feijóo, y ha contado que si bien no tiene la garantía de cuándo se va a producir, porque depende de alguien que tiene “las manos manchadas”, estará preparado para cuando sea esta cita.

Y “el presidente de España que cierre el Año Santo de 2027 será un peregrino más” que podrá decir que hizo todo lo que dijo en este día en el área recreativa de A Madalena y a 32 grados “y subiendo”. “Os necesito para ese cambio que España aguarda”, ha proclamado el líder del PP, y ha comprometido la “regeneración política, institucional y moral de la política española”, en definitiva, “una limpieza total, completa, porque lo han podrido todo, no ha faltado nada, no ha faltado nadie en esta podredumbre”, la cual percibe que “se supera capítulo a capítulo”.

En clave de “apunte personal”, Feijóo explicó que ayer mismo tuvo la ocasión de bañarse en la ría de Vigo, y confesó que para él recalar en Galicia tiene “un valor especial”. Pero más allá, ha querido dejar a los suyos un compromiso: seguirá trabajando para que “toda España conozca lo que se está haciendo en Galicia”. “Seguiré trabajando para que toda España conozca lo que yo intenté hacer con todos vosotros en Galicia”, manifestó.

Deberes del PPdeG

Rueda, por su parte, aprovechó para poner deberes a la organización que dirige Diego Calvo, su también conselleiro de Presidencia, con la vista en las elecciones municipales de mayo de 2027: el año próximo quiere en esta misma cita “a los alcaldes de Ferrol, A Coruña y Santiago”. “Y a partir de ahí todo le que tenga que venir”, ha aseverado, dando a entender que esa meta (que exigiría que José Manuel Rey Varela mantenga la Alcaldía de Ferrol, y que Miguel Lorenzo y Borja Verea se hagan con las de A Coruña y Santiago) es de mínimos. “No vamos a ganar en todos los ayuntamientos de A Coruña, pero vamos a ganar en muchos”, garantizó.

Respecto a Feijóo, Rueda proclamó que España necesita unas elecciones generales porque requiere de “limpieza, decencia, dirección y sentidiño”, al tiempo que ha instado a su jefe de filas a “coger fuerzas” con un compromiso: “cuando toque”, los populares gallegos estarán “preparados” y le darán “el mejor resultado de España”.

Sin perder de vista las municipales de 2027, Rueda ha llevado el foco a unos comicios generales que, ha augurado, a la espera de comprobar la “resistencia” de un presidente estatal “cercado por los escándalos”, se producirán antes o después.

Y cuando lleguen, ha arengado Rueda a los suyos, el PP gallego no le puede “fallar”. Desde una Galicia “en vísperas de Xacobeo” que “recibe, suma y comparte”, Rueda ha proclamado que España “necesita limpieza, decencia, dirección y ‘sentidiño’”. Todo ello, ha continuado, “se lo tiene que dar Feijóo”. Un expresidente gallego al que el PPdeG “conoce muy bien”. “Te queremos, te admiramos, sabemos lo que hiciste aquí”, ha sentenciado, antes de lamentar que en el Gobierno de España “no hay nadie al timón, no hay con quien hablar”.

Por ello, le llamó a “coger fuerzas”. “No sabemos lo que va a pasar, el límite de resistencia que tiene Sánchez, un presidente cercado por los escándalos, pero cuando toque, estaremos preparados. Y Galicia le dará el mejor resultado al futuro presidente de España”, zanjó. Así, seguirá trabajando para que la comunidad sea una “isla de normalidad entre tanto disparate y tanta noticia que avergüenza”.