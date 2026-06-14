Fallece un motorista en Barro en una colisión con un coche

Un motorista murió en Barro (Pontevedra) tras colisionar con un turismo EFE

Un motorista, vecino de Barro (Pontevedra) de 58, años ha perdido la vida en una colisión frontolateral con un turismo ocurrida dentro de su propio municipio. Concretamente, sucedió sobre las 21.00 horas en el cruce de Porráns, donde confluyen la PO-226 con la N-550.

Tras producirse este siniestro vial, el motorista quedó encajado bajo el turismo. Sin embargo, según recoge el 112 Galicia, estaba suficientemente accesible para recibir la asistencia médica necesaria y los Bomberos de Ribudamia no tuvieron que excarcelarlo.

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Finalmente, el personal del 061 certificó su fallecimiento. En el operativo también participaron los agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Esta es la segunda muerte de un motorista registrada en las carreteras gallegas este fin de semana, dado que en la noche del viernes otro perdió la vida en Redondela (Pontevedra).