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Galicia

El incendio de Padrón mantiene el nivel dos de forma "preventiva"

Los trabajos de extinción se centran en la cabeza y el flanco derecho, aunque Medio Rural descarta una “situación crítica”

Efe
14/06/2026 17:45
Los medios de extinción realizan labores de enfriamiento y vigilancia en el incendio de Padrón
Los medios de extinción realizan labores de enfriamiento y vigilancia en el incendio de Padrón
EFE
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La Consellería do Medio Rural mantiene la Situación 2 en el incendio de Padrón (A Coruña) como medida “preventiva” debido a su próximidad a dos núcleos de la parroquía de Carcacía, aunque realizará evaluaciones a lo largo del domingo para “poderla retirar”. El área de afectación estimada no ha variado y continúa siendo de 350 hectáreas.

Según ha explicado a los medios de comunicación el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, se sigue la planificación marcada a primera hora y se están ejecutando trabajos de control y de remate. La extinción está enfocada en la cabeza del fuego y en su flanco derecho, que ha situado en el núcleo de Cruxeiras de Abaixo.

Cerca de esta población “no hay ninguna situación crítica”, pero están trabajando igualmente en la zona. Allí fueron evacuadas alrededor de 10 viviendas en la tarde del sábado, aunque sus ocupantes pudieron regresar a primera hora de la noche, tal y como confirmó el alcalde, Anxo Arca, a Europa Press.

Con todo, la Xunta mantendrá el nivel 2 de emergencia por prudencia. “Es una situación preventiva. Estamos en el momento más crítico del día, con la temperatura más alta”, ha explicado Gutiérrez desde el Puesto de Mando Avanzado, habilitado el sábado. De este modo, se realizarán evaluaciones a lo largo del domingo con el objetivo de desactivar esta situación.

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