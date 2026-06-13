Rueda pone deberes al PP coruñés: en 2027 quiere en O Pino "a los alcaldes de Ferrol, A Coruña y Santiago"

Rueda y Feijóo, esta mañana en O Pino EFE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aprovechado la romería popular del PP provincial coruñés en O Pino para poner deberes a la organización que dirige Diego Calvo, su también conselleiro de Presidencia, con la vista en las elecciones municipales de mayo de 2027: el año próximo quiere en esta misma cita "a los alcaldes de Ferrol, A Coruña y Santiago".

"Y a partir de ahí todo le que tenga que venir", ha aseverado, dando a entender que esa meta (que exigiría que José Manuel Rey Varela mantenga la Alcaldía de Ferrol, y que Miguel Lorenzo y Borja Verea se hagan con las de A Coruña y Santiago) es de mínimos. "No vamos a ganar en todos los ayuntamientos de A Coruña, pero vamos a ganar en muchos", ha garantizado.

Al tiempo, ha añadido que, aunque no puede dar un número fijo de alcaldías, sí puede comprometer que los regidores populares harán todo lo posible para que el partido y sus integrantes se sientan "orgullosos". En ello trabaja él mismo también, ha dicho, al frente de la Xunta.

Tras revalidar la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas y en el ecuador de mandato, ha reivindicado que él se presenta en O Pino con "los deberes hechos", pero también ha querido agradecer el apoyo recibido para "seguir haciendo la Galicia del sí, donde los servicios funcionan".

Así, ha agradecido a Rey Varela (presente en el acto, como lo estaban Miguel Lorenzo y Borja Verea) su ayuda para que el gigante chino SAIC eligiese Galicia para levantar su primera fábrica europea de coches eléctricos. "Todo esto es posible porque ven Galicia como un lugar confiable", ha subrayado el presidente gallego.