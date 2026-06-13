El incendio de Padrón arrasa ya 250 hectáreas y obliga a desalojar diez viviendas

Un helicóptero trabajaba esta tarde en el fuego de Padrón EFE

El incendio de Padrón, que ya arrasa 250 hectáreas, ha obligado a la Consellería do Medio Rural a activar la Situación 2 como medida de emergencia preventiva por su proximidad a dos núcleos de población de la parroquia de Carcacía, Sobrerribas y Cruxeiras de Abaixo.

Cruxeiras de Abaixo ha tenido que ser desalojado al completo, al tener diez viviendas en situación de riesgo, según confirmó el alcalde padronés, Anxo Rei Arca. La evacuación se produjo a primera hora de la tarde y, cerca de las 20.00 horas, los vecinos aún no habían podido regresar. Además, el fuego ha excedido los límites municipales y ha entrado en Teo, avanzando hacia Vilar do Bispo.

En este sentido, el departamento autonómico ha confirmado que uno de los flancos del incendio se ha reactivado a lo largo de esta jornada. El fuego fue declarado a las 16.01 horas del viernes y ya calcinó 250 hectáreas, según las últimas estimaciones, difundidas hoy a las 18.45. Además de los desalojos preventivos, en el marco de esta situación, la Guardia Civil ha confirmado al 112 que la circulación está cortada en dos vías: desde la parroquia de Carcacía a Padrón y desde Vilar do Bispo a Lampai, en Teo.

Aunque esta mañana parecía que avanzaba hacia su estabilización, las altas temperaturas y el aire han complicado la situación. "Hay bastante aire, cosa que no pasó ayer", aprecia el regidor. Con todo, no se han producido daños personales o a casas. "El máximo riesgo está en Cruxeiras de Abaixo. Allí está el personal trabajando para que las viviendas no se vean afectadas, pero está cerca", detalla.

Rei Arca permanece con el personal de Medio Rural mientras se habilita el Puesto de Mando Avanzado. Al mismo tiempo, las brigadas en el terreno se encargan de intentar canalizar el fuego para impedir su avance o, en todo caso, "conducirlo por los lugares medios dañinos".

Medios movilizados

Hasta ahora, la Consellería do Medio Rural ha movilizado de forma acumulada a cuatro técnicos, 36 agentes, 47 brigadas, 33 motobombas, tres palas, siete unidades técnicas de apoyo, ocho helicópteros y siete aviones.

Además, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) apoya el operativo con dos aviones anfibios y un helicóptero, que trabajan de forma coordinada con el dispositivo de la Xunta para apoyar las tareas de control y extinción.