Unos 48.000 niños sufren riesgo de pobreza en Galicia, una cifra a la baja pero "preocupante" en comparación con la UE

Imagen referencial de una niña Archivo El Ideal Gallego

La directora de la Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia, Inés Salteiro, alertó de que unos 48.000 niños gallegos sufren riesgo de pobreza o exclusión social, según la tasa Arope de 2025, el 19,3% de la infancia.

En declaraciones a los medios en Santiago con motivo del I Congreso Autonómico Os Dereitos da Infancia en Galicia, Salteiro valoró que esta tasa se redujo en el último año y es la segunda más baja del país, inferior a la media española del 33,2%, "pero eso no significa que no se necesiten medidas". De hecho, avisa que el dato gallego es "preocupante" en comparación con la media europea.

Por ello, hace una llamamiento a las administraciones a mejorar las políticas de infancia que "redunden en el bienestar de las niñas y niños gallegos".

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Pone el foco sobre la situación de familias monoparentales, pues el riesgo de exclusión en estos hogares supera el 50%, un modelo familiar especialmente encabezado por mujeres. Y es que afrontan mayores problemas de precariedad y conciliación.

Al respecto, demanda medidas para "reducir esas cifras tan alarmantes" con las que favorecer los ingresos a través de políticas activas de empleo para los padres, así como la elaboración del plan de apoyo a familias monoparentales, con atención a la conciliación.

La vivienda, entre las principales causas

Apunta a causas multifactoriales para explicar la pobreza infantil, si bien señala que "una de las causas principales" es la vivienda, ya que "hay familias que tienen dos empleos y no llegan a tener un porcentaje adecuado de sus ingresos para hacer frente" a esta cuestión.

Salteiro deja claro que "se precisan políticas específicas" para "incrementar número de viviendas de alquiler social".

También apunta a problemáticas para compatibilizar las ayudas de la Risga con el ingreso mínimo vital, unido a una "burocratización"

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"El círculo de la pobreza continúa"

La directora de la Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia hace hincapié en la necesidad de atajar este riesgo de pobreza de forma temprana, puesto que "el círculo de la pobreza continúa" y esos niños "van a tener problemas en el futuro" como adultos.

Observa "cifras alarmantes" en los sectores más vulnerables de la población, como son los niños de etnia gitana, los "más afectados". En concreto, más del 60% de estos jóvenes entre los 18 y 24 años no obtienen la ESO. También se refiere a la brecha para los menores tutelados por la administración y los discapacitados para acceder a estudios universitarios. Por todo ello, urge a las administraciones políticas para que no haya estas desigualdades.

Aumento de problemas de salud mental

En el informe presentado en este congreso se recoge también, según datos de la Organización Mundial de la Salud y Unicef, que uno de cada siete adolescentes entre 10 y 19 años presenta algún trastorno mental. El suicidio es una de las principales causas de mortalidad en esta etapa.

En el caso de Galicia, la Plataforma de Organizacións de Infancia alerta del incremento de diagnósticos, de medicalización y presión asistencial en recursos especializados. Más de 11.300 menores de 15 años consumían antidepresivos o ansiolíticos en la comunidad en 2023, además de que las prescripciones en menores de 19 años aumentaron un 52% desde 2019. Requiere a la Xunta el refuerzo de especialistas la atención sanitaria infanto-juvenil.

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En otro orden de cosas, el estudio presentado este viernes en Santiago resalta un "incremento continuado" de casos de violencia contra la infancia desde 2017. La Fundación ANAR registró más de 250.000 llamadas en España en 2025, de las cuales 2.502 procedían de Galicia.

Acogida

Por otra parte, el informe indica -según datos de Política Social- que Galicia contaba a finales de 2024 con 64 centros residenciales de protección de menores y 868 plazas, con una "necesidad urgente" de actualizar el Decreto 329/2005 para adaptarlo a la realidad actual. La Plataforma reclama una revisión que permita mejorar las ratio del personal técnico y educativo, además de garantizar los recursos necesarios y mejorar las condiciones laborales de los equipos educativos, que padece elevada rotación de personal.

Mientras, a finales de 2024 había en Galicia un total de 331 niños en acogida familiar en familia ajena, una red que forman unas 265 familias acogedoras. La entidad recuerda la necesidad de garantizar un acompañamiento adecuado más allá de los 18 años.