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Galicia

Román Rodríguez reivindica el programa 'InnovaTech' como escaparate de la I+G+i en la FP gallega

Europa Press
12/06/2026 16:23
Román Rodríguez, conselleiro de Educación
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El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, reivindicó el programa 'InnovaTech' FP como "escaparate" de la I+G+i, "la investigación y la innovación que se desarrolla en la FP gallega".

En la entrega de los premios de la tercera edición del programa, el titular del departamento educativo de la Xunta de Galicia recordó que de este certamen nació ya la primera patente de la FP gallega, así como una empresa.

"Esto demuestra que estas enseñanzas son una oportunidad para el emprendimiento del alumnado y también para el desarrollo de los sectores productivos de Galicia", incidió.

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Román Rodríguez destacó además el récord de participación en esta tercera edición, con 254 equipos inscritos, compuestos por 1.016 alumnos y alrededor de 240 docentes coordinadores. "Es decir, más de 1.250 miembros de la comunidad educativa gallega implicados en analizar los retos propuestos por las empresas, investigar posibles soluciones, ponerlas en práctica y elaborar una propuesta final", señaló. "Son un gran ejemplo de la Galicia Calidade que hacemos entre todos", añadió.

Asimismo, agradeció la confianza de las 20 empresas participantes en el programa en la FP gallega. "Muchos de los que estáis hoy aquí repetís experiencia en el programa InnovaTech, lo que demuestra que esta iniciativa funciona para todas las partes implicadas", señaló Román Rodríguez.

Premios 

Román Rodríguez concluyó felicitando a todos los participantes y, muy especialmente, a los 14 centros galardonados. Entre ellos, destaca el Centro Integrado de FP Valentín Paz Andrade (Vigo), que se ha llevado el premio especial de esta edición por la resolución del reto de Naturgy.

Gracias a esto, visitarán el Centro de control de Hidráulicas de la empresa en Ourense, viajarán a Madrid para conocer las instalaciones de la compañía y se acercarán al Museo Bolarque, en Guadalajara, dedicado a la industria eléctrica.

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Asimismo, el CIFP Ferrolterra (Ferrol) se lleva cuatro premios, el CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel (Ourense), tres; y el CIFP Politécnico de Santiago (Santiago de Compostela ) y el IES Politécnico de Vigo (Vigo) otros dos cada uno.

Además, las 20 propuestas premiadas se incorporarán al área de emprendimiento industrial del Centro Galego de la Innovación de la FP Eduardo Barreiros, donde contarán con los medios disponibles para su incubación y aceleración, de tal forma que puedan derivar en la creación de empresas innovadoras y de base tecnológica.

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